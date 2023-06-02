Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Vizyondaki filmler! İşte sinemalardaki yeni filmler...
Bu hafta sinemalarda 7 film vizyona girecek. Sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmlerden oluşan bu haftaki listenin 1'i yerli yapım. Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Bu hafta sinemada ne var? Sinemadaki yeni filmler neler? Vizyona girecek yeni filmlerin konuları ne?
Sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 7 film vizyona girecek. Prestij Meselesi, Dali Diyarı ve Hypnotic: Zihin Avı filmleri öne çıkıyor. İşte sinameseverlerle buluşacak yeni filmler...
PRESTİJ MESELESİ
Prestij Meselesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle kısa süre vizyonda kalmıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün filmi, ikinci kez izleyici karşısına çıkacak.
Filmin başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner paylaşıyor. Film, 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları yolculuğu konu alıyor.
HYPNOTİC: ZİHİN AVI
"Hypnotic: Zihin Avı" filminin başrollerinde Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo yer alıyor. Film, aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday.
Robert Rodriguez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:
"Dedektif Danny Rourke, küçük kızı Minnie kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamış ve eşiyle de ayrılmışlardır. Öfkesini ve kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen Danny, görev başındayken bir banka soygunu haberini alır. Bankaya hırsızlardan önce ulaşmayı başaran Danny, kasada kızı Minnie'nin fotoğrafını görür ve kızını bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yönetebilen hipnotikler çıkar."
EYVAH BABAM
"Eyvah Babam" filminde, Robert De Niro, Kim Cattrall ve Leslie Bibb rol alıyor. Film, iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.
Robert De Niro'nun eski kafalı İtalyan göçmen bir babayı canlandırdığı filmde, oğlu rölündeki Sebastian adlı genç, nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı bu yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşır.
Senaryosu Sebastian Maniscalco ve Austen Earl'a ait olan filmin yönetmenliğini Laura Terruso üstlendi.