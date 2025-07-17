Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım

Bilim kurgudan korkuya, animasyondan komediye... Sinemaseverleri bu hafta 8 yeni film bekliyor. İşte öne çıkan yapımlar ve detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 1

GEÇEN YAZ NE YAPTIĞINI BİLİYORUM

90’ların ikonik gençlik gerilim filmi yeni kadrosuyla geri dönüyor. Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze ve yeni nesil oyuncularla çekilen filmde, ölümcül bir sırrın peşindeki kancalı katil geri dönüyor.

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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 2

BEN EFSANEYİM

Will Smith'in başrolünde olduğu filmde, virüs sonrası yalnız kalan bir adamın mutantlara karşı mücadelesi anlatılıyor. Kıyamet sonrası bilim kurgu sevenler için etkileyici bir tercih.

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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 3

SİL BAŞTAN

Kate Winslet ve Jim Carrey'nin unutulmaz performansları yeniden beyazperdede. Hafızadan silinen bir aşkın izini sürmek isteyenler bu filme şans vermeli.

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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 4

GELENEK GÖRENEK

Hasan Doğan’ın yönettiği yerli komedi filmi, geleneklere karşı mücadele eden iki gencin eğlenceli hikâyesini konu alıyor.

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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 5

İNCİR REÇELİ

Halil Sezai’nin başrolünde yer aldığı 2011 yapımı romantik dram üçüncü kez vizyonda. Aşk ve hüznün iç içe geçtiği bu yapım, yeniden izlemek isteyenler için bir fırsat.

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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 6

ŞİRİNLER FİLMİ

Haftanın animasyon filmi. Şirin Baba’nın kaçırılmasıyla başlayan serüvende Şirinler, kötü büyücüler Gargamel ve Razamel’e karşı mücadele veriyor.

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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 7

CİN KİTABI

Yerli korku sinemasının yeni halkası olan film, karanlık bir geçmişi olan kitabın çevresinde gelişen doğaüstü olaylara odaklanıyor.

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Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım - Resim: 8

MÜNAFIK 2

Malezya yapımı korku filmi, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşen bir kadının yaşadığı tüyler ürpertici anları anlatıyor.

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