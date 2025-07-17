Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapım
Bilim kurgudan korkuya, animasyondan komediye... Sinemaseverleri bu hafta 8 yeni film bekliyor. İşte öne çıkan yapımlar ve detaylar...
GEÇEN YAZ NE YAPTIĞINI BİLİYORUM
90’ların ikonik gençlik gerilim filmi yeni kadrosuyla geri dönüyor. Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze ve yeni nesil oyuncularla çekilen filmde, ölümcül bir sırrın peşindeki kancalı katil geri dönüyor.
BEN EFSANEYİM
Will Smith'in başrolünde olduğu filmde, virüs sonrası yalnız kalan bir adamın mutantlara karşı mücadelesi anlatılıyor. Kıyamet sonrası bilim kurgu sevenler için etkileyici bir tercih.
SİL BAŞTAN
Kate Winslet ve Jim Carrey'nin unutulmaz performansları yeniden beyazperdede. Hafızadan silinen bir aşkın izini sürmek isteyenler bu filme şans vermeli.
GELENEK GÖRENEK
Hasan Doğan’ın yönettiği yerli komedi filmi, geleneklere karşı mücadele eden iki gencin eğlenceli hikâyesini konu alıyor.
İNCİR REÇELİ
Halil Sezai’nin başrolünde yer aldığı 2011 yapımı romantik dram üçüncü kez vizyonda. Aşk ve hüznün iç içe geçtiği bu yapım, yeniden izlemek isteyenler için bir fırsat.
ŞİRİNLER FİLMİ
Haftanın animasyon filmi. Şirin Baba’nın kaçırılmasıyla başlayan serüvende Şirinler, kötü büyücüler Gargamel ve Razamel’e karşı mücadele veriyor.
CİN KİTABI
Yerli korku sinemasının yeni halkası olan film, karanlık bir geçmişi olan kitabın çevresinde gelişen doğaüstü olaylara odaklanıyor.
MÜNAFIK 2
Malezya yapımı korku filmi, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşen bir kadının yaşadığı tüyler ürpertici anları anlatıyor.