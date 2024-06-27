Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte vizyona girecek yeni 10 film

YÜZYIL İLERİ

Macera ve bilim kurgu türündeki "Yüzyıl İleri" filmi, bugünün Moskova'sında yaşayan Kolya ile kendisinden yüz yıl ileride yaşayan Alisa'nın maceralarını takip ediyor.

Yönetmen koltuğunda Aleksandr Andryushchenko'nun oturduğu filmde Darya Vereshchagina, Matvey Astrakhantsev ve Yura Borisov başrol oynuyor.