Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte vizyona girecek yeni 10 film
Sinemalarda bu hafta vizyona hangi filmlerin gireceği merak ediliyor. Sinemaseverler yeni filmlerin detaylarını araştırmaya başladı. Bu hafta sinema salonlarında 6'sı yerli 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. İşte vizyona girecek yeni filmlerin detayları...
Sinemaseverler önümüzdeki günlerde vizyona girecek yeni filmleri araştırmaya başladı. Bu hafta 6'sı yerli olan toplam 10 yeni film izleyicilerle buluşacak.
Peki vizyona girecek yeni filmlerin konuları ne? Vizyona girecek yeni filmler hangileri? İşte, komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona vizyona yeni girecek filmlerin ayrıntıları...
SESSİZ BİR YER: BİRİNCİ GÜN
Yönetmenliğini Michael Sarnoski'nin üstlendiği korku, bilim kurgu ve dram türündeki "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün" filmi, "Sessiz Bir Yer" serisinin hikayesinin başlangıç noktasına odaklanıyor.
Filmin başrollerini Lupita Nyong'o, Joseph Quinn ve Alex Wolff paylaşıyor.
YÜZYIL İLERİ
Macera ve bilim kurgu türündeki "Yüzyıl İleri" filmi, bugünün Moskova'sında yaşayan Kolya ile kendisinden yüz yıl ileride yaşayan Alisa'nın maceralarını takip ediyor.
Yönetmen koltuğunda Aleksandr Andryushchenko'nun oturduğu filmde Darya Vereshchagina, Matvey Astrakhantsev ve Yura Borisov başrol oynuyor.