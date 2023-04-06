Bu hafta vizyona girecek 7 film

SİMÜLASYON

April Mullen’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Simülasyon”da Robbie Amell, Jordana Brewster, Sam Worthington ve Simu Liu rol aldı.

Bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıya Kanada yapımı filmin konusu şöyle:

Kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye, eşinin yerini insansı bir yapay zeka olan SIM ile doldurur. Ancak SIM ve onun gibi zeki programlar insanlara karşı başkaldırıp özgürlüğünü elde etmeyi planlamaktadır. SIM’leri ve onların ölümcül planlarını durdurmak üzere Ajan Kessler görevi devralır.