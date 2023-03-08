Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinde kız kardeşini oynayacak oyuncu belli oldu! Kübra dizisi oyuncuları...
Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen yeni dizisi "Kübra"dan detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni projeye bomba isimler katılırken bir yenisi daha eklendi. İşte Çağatay'ın kız kardeşini oynayacak ünlü...
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ÇAĞATAY ULUSOY'LU YENİ NETFLİX DİZİSİ!
Netflix'in yeni yerli dizisi "Kübra"nın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Dizide Çağatay Ulusoy'un partnerinin Büşra Develi olacağı açıklanmıştı. Yeni gelen bilgilere göre dizide Çağatay Ulusoy'un kız kardeşini oynayacak oyuncu belli oldu.
İŞTE ÇAĞATAY ULUSOY'UN KARDEŞİNİ CANLANDIRACAK OYUNCU
Yakında sete çıkması beklenen diziye yeni bir oyuncu katıldı. Dizide Çağatay Ulusoy'un kız kardeşine hayat verecek kişinin yeni neslin başarılı oyuncusu Ahsen Eroğlu olduğu ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu daha önce Menajerimi Ara dizisinde oynamış ve oldukça sevilmişti.