Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinde kız kardeşini oynayacak oyuncu belli oldu! Kübra dizisi oyuncuları...

İŞTE ÇAĞATAY ULUSOY'UN KARDEŞİNİ CANLANDIRACAK OYUNCU

Yakında sete çıkması beklenen diziye yeni bir oyuncu katıldı. Dizide Çağatay Ulusoy'un kız kardeşine hayat verecek kişinin yeni neslin başarılı oyuncusu Ahsen Eroğlu olduğu ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu daha önce Menajerimi Ara dizisinde oynamış ve oldukça sevilmişti.