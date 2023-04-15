Çankırı'daki iletişim müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Müzede çok nadide parçalar bulunduğuna işaret eden Dönmez, "Biz meslek icabı da geldik, öğrencilerimizi de getirdik, gezdirdik. Onların ufkunu açması, iletişimin tarihinin nasıl geliştiği açısından da çok önemli veriler sunuyor. Aynı zamanda Çankırı'nın turistik hayatına da önemli katkı sağlayacak. Bunun gibi mekanların çoğalmasının hem Çankırı'nın hem de burada yaşayanların lehine olacağını düşünüyorum." dedi.

Burcu Dönmez de her sabah radyo dinleyerek güne başladığını dile getirerek, "Müzede sergilenen eski radyoları görünce teknolojinin ne kadar ilerlediğini gördük. Müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.