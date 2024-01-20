Celal Şengör 'mutlaka okuyun' dedi! İşte o 18 kitap...
Enetelektüel birikimi ve tarih bilgisiyle de öne çıkan Prof. Dr. Celal Şengör'ün gençlere önerdiği kitaplar arasında bilimden tarihe otorite yazarlar bulunuyor. Peki Celal Şengör gençlere hangi kitapları önerdi? İşte o 18 kitap...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Nutuk
Nutuk, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir. Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahsetmektedir.
Kaşifler Alemi - Faik Sabri Duran
15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaşanan bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler, doğu ülkeleri kadar zengin olma arzusu, dünyayı tanıma merakı ve cesur kâşiflerin yetişmesiyle birlikte yeni kıtalar, okyanuslar ve denizaşırı toprakların keşfi birbiri ardına gerçekleşti.
Yazarın tamamlamayı başaramadığı, 144.sayfadan sonrasını bir heyetin ikmal ettiği kitap, sizi müthiş bir tarih serüvenine çıkarıyor.
Büyük Osmanlı Tarihi - Joseph von Hammer
Filhakika, ilkbaharın yaklaşmasıyla, Aydın Beği üçyüz yelken ile Trakya sahillerine teveccüh eyledi; lakin Obe adası yakınlarında bir fırtına Asya donanmasını dağıttığından, yalnız ikiyüz gemi Selanik civarında Klupa limanına varabildi. Bu şehrin duvarları altında Kantakuzen'in fırkasiyla Umur Beğ'in askeri kuvvetleri birleşti. İki hükümdarın en müsart olan hücum şeklini tayin etmek üzere topladıkları meşveret meclisinde, Kantakuzen Aziz Dimitrius'un hatırasına riayeten şehrin hücum ile değil, açlilda zabtında ısrar etti. İki ay nihayetinde Umur Beğ'in donanmasıyla bütün ordusunu iade ederek, yalnız altıbin kişi alıkoydu; iki hükümdar, ablukanın kaldırılmasından yedi gün sonra, bu askerle Kristopolis boğazını kapatan duvarın önüne geldiler. Y ebriturum üzerine faydasız bir teşebbüsten sonra, Dimetoka'ya gittiler; Umur Beğ orada parlak bir surette karşılanarak, İmparatoriçe İren'in ahlak ve yüz güzelliğine, tam şövalye olmak üzere, arz-ı ta'zim eyledi.
Kırım Hanlığı Tarihi - Joseph von Hammer
Türkiye’de Osmanlı Devleti Tarihi adlı hacimli eseriyle tanınan Joseph von Hammer-Purgstall’ın Kırım Hanlığı Tarihi adıyla çevirdiğimiz bu eserinin orijinal ismi “Türkçe Kaynaklara Göre Osmanlı Hakimiyeti Altındaki Kırım Hanlığı Tarihi, Şahin Giray’ın Bir Gazeli Ekiyle Birlikte” (Geschichte der Chane der Krim unter Osmanischer Herrschaft aus Türkischen Quellen, Zusammengetragen mit der Zugabe einen Gasels Schaingerai’s) şeklindedir.