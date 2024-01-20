Celal Şengör 'mutlaka okuyun' dedi! İşte o 18 kitap...

Büyük Osmanlı Tarihi - Joseph von Hammer

Filhakika, ilkbaharın yaklaşmasıyla, Aydın Beği üçyüz yelken ile Trakya sahillerine teveccüh eyledi; lakin Obe adası yakınlarında bir fırtına Asya donanmasını dağıttığından, yalnız ikiyüz gemi Selanik civarında Klupa limanına varabildi. Bu şehrin duvarları altında Kantakuzen'in fırkasiyla Umur Beğ'in askeri kuvvetleri birleşti. İki hükümdarın en müsart olan hücum şeklini tayin etmek üzere topladıkları meşveret meclisinde, Kantakuzen Aziz Dimitrius'un hatırasına riayeten şehrin hücum ile değil, açlilda zabtında ısrar etti. İki ay nihayetinde Umur Beğ'in donanmasıyla bütün ordusunu iade ederek, yalnız altıbin kişi alıkoydu; iki hükümdar, ablukanın kaldırılmasından yedi gün sonra, bu askerle Kristopolis boğazını kapatan duvarın önüne geldiler. Y ebriturum üzerine faydasız bir teşebbüsten sonra, Dimetoka'ya gittiler; Umur Beğ orada parlak bir surette karşılanarak, İmparatoriçe İren'in ahlak ve yüz güzelliğine, tam şövalye olmak üzere, arz-ı ta'zim eyledi.