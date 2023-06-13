Celal Şengör'ün tavsiye ettiği kitaplar

Televizyonlarda ve röportajlarında kitap tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'ün vatandaşlara okumalarını önerdiği kitapları listeledik.

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Celal Şengör'ün tavsiye ettiği kitaplar - Resim: 1 1 7

Prof. Dr. Celal Şengör'ün okunmasını tavsiye ettiği kitaplar...

1- Bir Dehanın Romanı Goethe - Hasan Âli Yücel

2- Parlamenter Bestekarlar - Yılmaz Karakoyunlu

3- Mantık Dersleri - Hasan Âli Yücel

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4- Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk

5- Cyrano de Bergerac - Edmond Rostand

6- Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar - Mehmet Fuad Köprülü

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7- Büyük Osmanlı Tarihi - Joseph von Hammer

8- Kırım Hanlığı Tarihi - Joseph von Hammer

9- Devleti Aliyye (5 Cilt) - Halil İnalcık

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10- Fatih Sultan Mehmet Han - Halil İnalcık

11- Kurtuluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı - Halil İnalcık

12- Türklerin Tarihi 1-2 - İlber Ortaylı