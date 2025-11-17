Cep Herkülü'nün anısı baba ocağında yaşayacak: Bulgaristan'daki o ev artık müze!

RESTORASYONDA ASLINA SADIK KALINDI

Bakanlık tarafından yapılan detaylı bilgilendirmeye göre, proje kapsamında 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekarelik geniş bir avluya sahip olan iki katlı yapı, aslına uygun şekilde restore edildi. Binanın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak adına dış cephedeki özgün olmayan sıvalar sökülerek taş yapı görünür kılındı. Ayrıca bahçe içerisinde yıllardır görüntüyü engelleyen büyük trafo binası da kaldırılarak ev eski ihtişamına kavuşturuldu.