Cep Herkülü'nün anısı baba ocağında yaşayacak: Bulgaristan'daki o ev artık müze!
Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından müzeye dönüştürüldü.
Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen hummalı çalışma sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, efsane sporcunun Bulgaristan'ın Mestanlı kentindeki evi müzeye dönüştürüldü.
Bölgenin kültürel dokusunu güçlendirmeyi hedefleyen bu adım, aynı zamanda toplumsal belleğe katkı sunan önemli bir proje olarak hayata geçti.
Bir dönemin zorluklarını, direncini ve kazanılan zaferlerin gururunu duvarlarında barındıran bu özel mekan, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Mestanlı'daki anı evinin resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından gerçekleştirilecek.
RESTORASYONDA ASLINA SADIK KALINDI
Bakanlık tarafından yapılan detaylı bilgilendirmeye göre, proje kapsamında 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekarelik geniş bir avluya sahip olan iki katlı yapı, aslına uygun şekilde restore edildi. Binanın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak adına dış cephedeki özgün olmayan sıvalar sökülerek taş yapı görünür kılındı. Ayrıca bahçe içerisinde yıllardır görüntüyü engelleyen büyük trafo binası da kaldırılarak ev eski ihtişamına kavuşturuldu.
Müze olarak dizayn edilen evin iç mekan kurgusu, ziyaretçileri duygu dolu bir yolculuğa çıkaracak şekilde planlandı.
Giriş katı, Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle geçirdiği yılları simgeleyen etnografik bir düzenlemeyle hazırlandı. Bu alanda ailenin kullandığı orijinal eşyalar sergilenirken; anne Hatice Hanım, baba Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri mekana hayat veriyor. Dönemin ruhunu yansıtan sedir, kilim, ocak, mutfak gereçleri, ahşap kapı, sandık ve sepet gibi köy yaşamına dair unsurlar da bu katta yer alıyor.
Müzenin üst katındaki iki ayrı oda ise milli sporcunun efsanevi kariyerine odaklanıyor. İlk bölümde, Süleymanoğlu'nun Bulgaristan adına yarıştığı dönemde kazandığı madalyalar, belgeler, ilkokul çantası ve haltere ilk başladığı yıllara ait materyaller bulunuyor. Ayrıca çocuk ziyaretçiler için tasarlanan 'Oyuncak Naim' alanı ve hayat hikayesinin kendi anlatımıyla sunulduğu ekranlar da bu bölümde yer alıyor.
Diğer odada ise "Cep Herkülü"nün Türkiye'ye iltica ettikten sonraki dönemi anlatılıyor. Naim Süleymanoğlu'nun silikon heykelinin karşıladığı ziyaretçiler; iltica sonrası kazanılan madalyaları, antrenmanlarda kullanılan halter, eşofman, tişört ve ayakkabıların replika takımlarını, olimpiyat madalyası replikalarını, Devlet Üstün Hizmet Beratı'nı ve olimpiyat belgelerini inceleme fırsatı bulacak.
KIRCAALİ'DE ÇİFTE AÇILIŞ HEYECANI
TİKA'nın bölgedeki faaliyetleri sadece anı eviyle sınırlı kalmadı. Aynı coğrafyada Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Kırcaali Merkez Camii de kapılarını açıyor. Bulgaristan'da külliyesi bulunan tek cami olma özelliğini taşıyan bu ibadethane, manevi bir buluşma noktası olarak nitelendiriliyor.
Caminin açılış törenine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve milletvekilleri de katılım sağlayacak.