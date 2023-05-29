Daha iyi bir lider olmanın 19 yolu
Bir liderin becerileri, bilgisi ve başkalarına ilham verme yeteneği, onu bir ekip içinde bu kadar değerli kılan şeydir. Her lider farklıdır, ancak en iyi liderlerin çoğunun sahip olduğu birkaç ortak özellik vardır. İşte iyi bir lider olmanın yollarını sizin için derledik...
BİLMENİZ GEREKENLER
Öz farkındalığınız, pozitifliğiniz ve özgüveniniz gibi şeyleri geliştirmek için çalışın, çünkü bunların hepsi iyi liderlerin önemli nitelikleridir. Kararlarınızda kesin ve net olun, ancak ekip üyelerinizi de dahil ettiğinizden ve yaratıcı düşünceye yer açtığınızdan emin olun. Ekip üyelerinize şefkatle yaklaşarak, onlara gelişme fırsatları sunarak ve onlardan dürüst geri bildirimler isteyerek güvenlerini kazanın.
LİDERLİK NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Öz farkındalığınızı geliştirmek için kendiniz hakkında bilgi edinin. İyi bir lider sadece ekip üyeleriyle değil kendisiyle de uyum içindedir. Ne tür bir lider olduğunuzu ve daha da iyi olmak için neleri geliştirmeniz gerektiğini anlamak için güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi, isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı düşünün. Kişilik özelliklerinizin ekip üyelerinizi nasıl etkileyeceğini düşünün.
Örneğin, geribildirim verirken oldukça patavatsız olma eğiliminde olduğunuzu biliyorsanız, daha yapıcı bir şekilde nasıl eleştiri yapacağınızı öğrenmeyi bir hedef haline getirin.
Ya da gerçekten iyi organizasyon becerileriniz olduğunu biliyorsanız, ekip üyelerinizi güncel tutmak için ayrıntılı güzergahlar ve haber bültenleri hazırlamak için bunu kendi avantajınıza kullanın.
Tüm cevaplara sahip olmasanız bile kendinize güvenin. İyi bir duruş sergileyin, göz teması kurun, konuşurken başınızı dik tutun, yüksek sesle ve net konuşun ve önemli noktaları vurgulamak için konuşurken büyük el hareketleri kullanın. Kendinizden emin göründüğünüzde ve davrandığınızda, diğerleri içgüdüsel olarak rehberlik ve güvence için size bakacaktır. Bir şeyi bilmemek sizi kötü bir lider yapmaz. Öte yandan, etkisiz liderler güvensiz olur ve yanıldıklarını kabul etmeyi reddederler.
Özgüven ile kibir arasında ince bir çizgi vardır. Her şeyi bilmediğinizi kabul edin ve herkesten üstünmüşsünüz gibi davranmaktan kaçının. Yere bakıp kıpırdanırken "Bilmiyorum" demek yerine, dik durup karşınızdaki kişinin gözlerinin içine bakarak "Cevabı bilmiyorum ama araştırıp size döneceğim" deyin.
Alanınız hakkında öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Bilginizi geliştirmek ve sektörünüz, çalışma alanınız veya kariyeriniz konusunda uzman olmak için her fırsatı değerlendirin. Ne hakkında konuştuğunuzu bilmek özgüveninizi artıracak ve ekibinizin güvenini kazanacaktır. Her şeyi bilmek imkansız olsa da, sordukları her soruya "bilmiyorum" derseniz ekibiniz yeteneklerinizden şüphe edebilir.
Örneğin, bir mühendislik ekibinin başındaysanız, yarattığınız ürünler hakkında öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin, profesyonel gelişim etkinliklerine katılın ve ilgili yeni teknolojiler ve yazılımlar hakkında güncel kalın.
Ekibinize daha da değerli bilgiler sağlamak için ilgili alanınızın dışındaki konuları da incelemek için zaman ayırın. Örneğin, bir okul müdürü, öğretmenlere sınıfta kullanabilecekleri güncel teknolojileri sağlamak için teknoloji sektöründe araştırma yapabilir.