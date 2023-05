Daha iyi bir lider olmanın 19 yolu

Alanınız hakkında öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Bilginizi geliştirmek ve sektörünüz, çalışma alanınız veya kariyeriniz konusunda uzman olmak için her fırsatı değerlendirin. Ne hakkında konuştuğunuzu bilmek özgüveninizi artıracak ve ekibinizin güvenini kazanacaktır. Her şeyi bilmek imkansız olsa da, sordukları her soruya "bilmiyorum" derseniz ekibiniz yeteneklerinizden şüphe edebilir.

Örneğin, bir mühendislik ekibinin başındaysanız, yarattığınız ürünler hakkında öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin, profesyonel gelişim etkinliklerine katılın ve ilgili yeni teknolojiler ve yazılımlar hakkında güncel kalın.

Ekibinize daha da değerli bilgiler sağlamak için ilgili alanınızın dışındaki konuları da incelemek için zaman ayırın. Örneğin, bir okul müdürü, öğretmenlere sınıfta kullanabilecekleri güncel teknolojileri sağlamak için teknoloji sektöründe araştırma yapabilir.