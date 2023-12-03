Diyarbakır'da Ne Yenir? Diyarbakır'ın Yöresel Lezzetleri
Diyarbakır'da ne yenir diye düşündüğümüzde o yöreyi bilmesek de aklımıza çok zengin bir mutfak olduğu düşüncesi gelmiyor değil. Diyarbakır mutfağı, Diyarbakır tarihi kadar zengin olmakla birlikte karşımıza çıkıyor. Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini sizin için araştırdık ve derledik.
1. Ayvalı Kavurma
Özen ile seçilmiş ayvalar yıkanıp kabuğu soyulduktan sonra haşlanır. Haşlanan ayvaların suyu süzüldükten sonra kuşbaşı et, soğan, içerisine atılacak sebzeler ve içerisine atmak istenilen baharatlar ile güzelce pişirilir. Diyarbakır'ın kesinlikle denenmesi gereken yöresel lezzetidir.
2. Mumbar Dolması
Bağırsaklar güzelce temizlenip dezenfekte edildikten sonra kapta limonlu ve tuzlu suda bekletilir. Kapta bekletilen bağırsaklar yine temizleme işlemine girerek pişirilme aşamasına getirilir.
Rendelenmiş domates, soğan, içine katmak istediğiniz karışımlar ile birlikte kıyma ile karıştırılıp temizlenmiş bağırsakların içine katılacak malzeme hazırlanır ve parmak ucu ile doldurarak mumbar dolması pişmeye hazırlanır.
Mumbar dolmasını pişme süresi bağırsakların yapısına göre değişir. Tencerede pişmeye yakın mumbar dolmaları isteğe göre tencereden alınarak fırında da üstü kızarıncaya kadar bekletilebilir. Kesinlikle Diyarbakır'a yolununuz düşerse denemeniz gereken lezzetlerden biridir.
3. Cartlak Kebabı
Cartlak kebabı özellikle kuzu ciğeri ile yapılmaya özen gösterilir. Cartlak kebabı için ciğerler şişe dizilecek şekilde doğranır ve doğranır ciğerler bir süzeğin üzerinde yıkanır.
Yıkanan ciğerler bir kaba alınarak nane, kuru sarımsak, pul biber ve zeytin yağı ile birlikte marina edilip mangal ateşinde pişirilir. Ciğer seviyorsanız kesinlikle Diyarbakır'a özgü pişirme tekniği ile hazırlanan bu ciğer kebabını denemeniz gerekiyor.
4. Patlıcan Dizme
Diyarbakır yöresine özgü bu lezzet, Diyarbakır'a yolunuz düşerse kesinlikle denemek isteyeceğiniz bir lezzettir.
Patlıcan dizme için patlıcanlar alacalı belli bir kalınlıkta dilimlenir. Doğradığınız soğanlar ve maydanoz ile birlikte kıyma iyice yoğrulur.
Hazırlanan malzemeler bir tepsi içerisine bir patlıcan bir köfte şekline getirilmiş kıyma olacak şekilde dizilerek üstüne zeytinyağı gezdirerek pişmeye bırakılır.