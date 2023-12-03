Diyarbakır'da Ne Yenir? Diyarbakır'ın Yöresel Lezzetleri

3. Cartlak Kebabı

Cartlak kebabı özellikle kuzu ciğeri ile yapılmaya özen gösterilir. Cartlak kebabı için ciğerler şişe dizilecek şekilde doğranır ve doğranır ciğerler bir süzeğin üzerinde yıkanır.

Yıkanan ciğerler bir kaba alınarak nane, kuru sarımsak, pul biber ve zeytin yağı ile birlikte marina edilip mangal ateşinde pişirilir. Ciğer seviyorsanız kesinlikle Diyarbakır'a özgü pişirme tekniği ile hazırlanan bu ciğer kebabını denemeniz gerekiyor.