Dizi izlemek isteyen ancak aynı şeylerden sıkılanlar buraya! Bu diziler bir oturuşta bitiyor! Sömestr tatilinde izlenebilecek 7 mini dizi
Sömestr ya da yarıyıl tatili öğrencilerin ve velilerin hevesle bekledi, bolca boş zamanın olduğu bir dönem. Ancak kısa sürmesi nedeniyle bu zaman aralığında izlenecek dizi arayanlar mini dizilere yönelmeye tercih edebiliyor. İşte 15 tatilde yeni bir diziye başlamak isteyenler için 7 mini dizi...
Love and Death:
Candy Montgomery ve Betty Gore'un pek çok ortak noktası vardır: Metodist kilise korosunda birlikte şarkı söylüyorlardır, kızları en iyi arkadaşlardır ve kocaları, Silicon Prairie olarak bilinen kuzey Dallas banliyölerinde teknoloji şirketlerinde çalışan iyi işlere sahiptir. Ancak görünüşte mükemmel hayatlarının altında, her iki kadın da dile getirilmeyen hayal kırıklıkları ve cevaplanmamış arzularla kaynamaktadır.
Normal People:
Aşkın ve bağlanmanın esas konu olduğu Normal People'da insan doğasının karmaşıklığı, sosyal ilişkilerin doğası ele alınıyor.
One Piece:
Monkey D. Luffy ve korsan ekibi, efsanevi Gold Roger 'One Piece' tarafından bırakılan büyük hazineyi aramak için fantastik okyanuslarda ve egzotik adalarda zorlu bir maceraya atılır.
Patrick Melrose:
David Nicholls tarafından kaleme alınan Melrose serisi, kötü bir çocukluğun ardından anılarını geride bırakan aristokrat bir hayat süren Peter Melrose’un hayatını konu alıyor. Dizide Melrose'un çocukluğuna, aile hayatı, aristokratik yaşamı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu döneme değiniliyor. Dizinin her bir bölümü Melrose’un bir anısını anlatıyor. Güney Fransa’dan 60’lar New York’una süren hikaye 2000’ler İngiltere’sinde son buluyor. Öykülerin adı ise Never Mind, Bad News, Some Hope, Mother’s Milk ve At Last.