Dizi izlemek isteyen ancak aynı şeylerden sıkılanlar buraya! Bu diziler bir oturuşta bitiyor! Sömestr tatilinde izlenebilecek 7 mini dizi

Love and Death:

Candy Montgomery ve Betty Gore'un pek çok ortak noktası vardır: Metodist kilise korosunda birlikte şarkı söylüyorlardır, kızları en iyi arkadaşlardır ve kocaları, Silicon Prairie olarak bilinen kuzey Dallas banliyölerinde teknoloji şirketlerinde çalışan iyi işlere sahiptir. Ancak görünüşte mükemmel hayatlarının altında, her iki kadın da dile getirilmeyen hayal kırıklıkları ve cevaplanmamış arzularla kaynamaktadır.