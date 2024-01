Dizi izlemek isteyen ancak aynı şeylerden sıkılanlar buraya! Bu diziler bir oturuşta bitiyor! Sömestr tatilinde izlenebilecek 7 mini dizi

Patrick Melrose:

David Nicholls tarafından kaleme alınan Melrose serisi, kötü bir çocukluğun ardından anılarını geride bırakan aristokrat bir hayat süren Peter Melrose’un hayatını konu alıyor. Dizide Melrose'un çocukluğuna, aile hayatı, aristokratik yaşamı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu döneme değiniliyor. Dizinin her bir bölümü Melrose’un bir anısını anlatıyor. Güney Fransa’dan 60’lar New York’una süren hikaye 2000’ler İngiltere’sinde son buluyor. Öykülerin adı ise Never Mind, Bad News, Some Hope, Mother’s Milk ve At Last.