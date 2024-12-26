Dizi setinde yangın! Çekimlere ara verildi

TORUNLARDAN HUKUKİ SÜREÇ UYARISI

Dizinin başlamasıyla birlikte, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları, Cem Noonan, Ceyhan Aliye Noonan Han, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Murat Önce, Siren Ek, Sibel Kabaağaçlı ve Ömer Derya Kabaağaçlı'nın yaptığı ortak açıklamada, "Söz konusu dizinin yapımcısı, bizlerden herhangi bir izin almamış ve konuyla ilgili bizimle iletişime geçen bir yetkili de olmamıştır. Bu durum hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi mirası açısından son derece hassas bir konudur. Hukuki süreci avukatımız Aydın Kurban ile titizlikle takip etmekteyiz," demişti.