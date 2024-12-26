Dizi setinde yangın! Çekimlere ara verildi
Ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ailesinin hikayesini anlatan ‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisinin çekim setinde büyük bir yangın çıktı. Yetkililer sabotaj ihtimalini araştırıyor.
Euronews’in haberine göre, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın hayatını konu alan ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin setinde, Kartal’daki platoda büyük bir yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, dizinin simgesi haline gelen ‘Şakir Paşa Köşkü’nün tamamen yanmasına neden oldu. Neyse ki, o sırada sette kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadı.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Yangın, gece saat 01:30 civarında başlamış ve büyük paniğe yol açmıştı. Setin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bu gece saat 01:30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir,” ifadelerine yer verildi.
DİZİYE ARA VERİLECEK
Yangının ardından, dizinin yapımcıları kısa bir açıklama yaptı. Yapımcılar, üçüncü bölümün planlandığı gibi pazar akşamı yayınlanacağını, ancak bundan sonraki bölümler için kısa bir ara verileceğini duyurdu. “Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz,” denildi.
TORUNLARDAN HUKUKİ SÜREÇ UYARISI
Dizinin başlamasıyla birlikte, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları, Cem Noonan, Ceyhan Aliye Noonan Han, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Murat Önce, Siren Ek, Sibel Kabaağaçlı ve Ömer Derya Kabaağaçlı'nın yaptığı ortak açıklamada, "Söz konusu dizinin yapımcısı, bizlerden herhangi bir izin almamış ve konuyla ilgili bizimle iletişime geçen bir yetkili de olmamıştır. Bu durum hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi mirası açısından son derece hassas bir konudur. Hukuki süreci avukatımız Aydın Kurban ile titizlikle takip etmekteyiz," demişti.
Bu açıklamanın ardından, dizinin yapımcıları ve torunlar arasındaki anlaşmazlık, kamuoyunun gündeminden düşmedi.
Dizinin konusu, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ilginç ve skandallarla dolu hayatına odaklanıyor. Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Kabaağaçlı, özellikle Ege kıyılarından ilham alarak yazdığı eserlerle tanınmıştır. “Ege Kıyılarından”, “Merhaba Akdeniz” ve “Aganta Burina Burinata” gibi önemli eserleriyle geniş bir okur kitlesine hitap etmiştir.
1890 yılında Girit’te doğan Cevat Şakir, eğitimini İstanbul ve Avrupa’nın prestijli okullarında tamamladıktan sonra sürgün edildiği Bodrum’a geri dönerek burada uzun yıllar yaşamıştır. 13 Ekim 1973’te hayatını kaybeden Kabaağaçlı, vasiyeti üzerine Bodrum’a defnedilmiştir.