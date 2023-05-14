90’larda çocukları ekran başına kilitleyen 10 çizgi film

90’larda çocukları ekran başına kilitleyen, sabah erken kalkmaması neden olan çizgi filmleri sizin için seçtim. Tekrar tekrar izlesek de ilk kez izliyormuş gibi

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90’larda çocukları ekran başına kilitleyen 10 çizgi film - Resim: 1 1 10

TOM VE JERRY

Düşman olan kedi ve fareyi anlatan çizgi filmde ne kadar birbiriyle anlaşamasa da birlikte olmadan yapamayan ikililer

90’larda çocukları ekran başına kilitleyen 10 çizgi film - Resim: 2 2 10

     TEMEL REİS

ABD’de ıspanak stoğunu bitirmek ve çocuklara ıspanağı sevdirmek amacıyla piyasaya çıkarılmıştı. Ispanak yedikten sonra güçlenen Temel Reis, Azılı düşmanı Kabasakal’ı her defasında mağlup ediyordu.

90’larda çocukları ekran başına kilitleyen 10 çizgi film - Resim: 3 3 10

ŞİRİNLER

‘İyi bir çocuk olursan şirinleri görebilirsin’ sözü hepımizin aklına kazınmıştır. Şirinlerin en büyük düşmanı olan Gargamel bütün ömrünü Şirinlerin köyünü bulmaya harcar.

90’larda çocukları ekran başına kilitleyen 10 çizgi film - Resim: 4 4 10

NİNJA KAPLUMBAĞALAR

Ninja kaplumbağa içerisinde pek çok karakter yer almaktadır. Bu karakterlerin her birinin birbirinden farklı görevleri ve özellikleri bulunmaktadır. Dünyanın en kuvvetli kaplumbağalarının kötülere karşı mücadele vermiş olduğu çizgi film ile seyircisinin karşısına çıkan Ninja Kaplumbağalar pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır.