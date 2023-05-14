90’larda çocukları ekran başına kilitleyen 10 çizgi film

NİNJA KAPLUMBAĞALAR

Ninja kaplumbağa içerisinde pek çok karakter yer almaktadır. Bu karakterlerin her birinin birbirinden farklı görevleri ve özellikleri bulunmaktadır. Dünyanın en kuvvetli kaplumbağalarının kötülere karşı mücadele vermiş olduğu çizgi film ile seyircisinin karşısına çıkan Ninja Kaplumbağalar pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır.