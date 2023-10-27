Dünya Sıralamasında 32. Oldu! İstanbul'un O İlçesi Alkışlandı!

İngiltere'nin en ünlü seyahat dergisi olan Time Out dergisi "Dünyanın en havalı 40 semti" listesini yayımladı. Liste içinde dünyanın bir çok şehrin ilçesi yer alırken, İstanbul'da listede yerini aldı. İşte, dünyanın en havalı semt isimleri...

10. Tomigaya - Tokyo (Japonya)

Listede 40 şehirdeki mahalleler yer alırken listenin 10. sırasında Tokyo'nun Tomigaya adlı mahallesinin bulunduğu görünüyor.

9. West - Amsterdam (Hollanda)

Batı Amsterdam'da aradığınız her şeyi bulacaksınız. Estetik ve mimari nitelikler ile dolu olan bu ilçe, sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda çok sayıda bakımlı restorana ev sahipliği yapmakta.

8. Isola - Milano (İtalya)

Isola, Milano'nun en havalı bölgesidir. Renkli sokaklara, süslü mimariye, harika bar ve restoranlara ve sıra dışı manzaralara sahiptir.

7. Mid-City - New Orleans (ABD)

Mid-City New Orleans, Mississippi Nehri ve Pontchartrain Gölü arasında yer alır ve tramvay ve bisikletle ulaşılabilir. Caz ve Miras Festivalleri şeklindeki popüler etkinlikler her yıl düzenlenmektedir.

6. Brunswick East - Melbourne (Avusturalya)

Brunswick East, çok kültürlü restoranları, canlı müzik mekanlarıyla ve barlarıyla tanınan bir semttir.

5. Sheung Wan - Hong Kong

Sheung Wan tabut dükkanları ile cenaze hizmetleriyle bilinen bir bölgedir. İlçe tarihi tapınaklara, antika dükkanlarına ve kurutulmuş balık dükkanlarının yanı sıra mükemmel çağdaş sanat galerilerine, şık restoranlara ve butiklere ev sahipliği yapmaktadır.

4. Havnen - Kopenhag (Danimarka)

Havnen, Kopenhag'ın limanı ve mimarisiyle bilinen bir bölgesinde yer almaktadır.

3. Carabanchel - Madrid (İspanya)

Madrid'in Carabanchel mahallesi sanat galerileri de dahil olmak üzere son teknoloji ürünü yaratıcı alanlarla doludur.

2. Smithfield - Dublin (İrlanda)

İrlanda, Dublin'in Smithfield bölgesi, Dublin'in kaybolmayı reddeden ikonik bir parçasıdır. Bu gelenek ve aktivite alanı, ünlü İrlanda müziği çalan barları içerir.

1. Laureles - Medellin (Kolombiya)

Kolombiya'nın Medellin kentindeki Laureles mahallesi listenin başında yer aldı. Laurels barları, restoranları ve ünlü gece hayatı ile tanınan ünlü bir semttir.

32. İstanbul - Bebek (Türkiye)

Dünyadaki en havalı mahalleleri (sokaklar) listesinde Türkiye'nin İstanbul'un Bebek ilçesi 32. sırada yer aldığı görüldü.