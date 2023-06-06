Dünyaca ünlülerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları

Dünyaca ünlü yıldızların gerek filmlerini izleyerek gerekse müziklerini dinleyerek büyümüş olabiliriz. Peki o filmlerini izlediğimiz dünya starlarının gençlik hallerini görmüş müydünüz? İşte o dünya starlarının gençlik fotoğrafları sizinle...

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Dünyaca ünlülerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları - Resim: 1 1 16

MAGGİE SMİTH

Maggie Smith, İngiliz aktris geniş ve çeşitli bir kariyere sahip olan oyuncu altmış yılı aşkın bir süredir sahne, film ve televizyonda yer almaktadır. Smith, 50'nin üzerinde filmde görünmüş ve İngiltere'nin en çok tanınan oyuncularından biri olmuştur.

Dünyaca ünlülerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları - Resim: 2 2 16

TWİNGGY 

Dame Lesley Lawson, Twiggy takma adıyla tanınan İngiliz model, oyuncu ve şarkıcı. 60'larda Londra'daki gençlik hareketinin kültürel ikonu ve önde gelen bir modeldi.

Dünyaca ünlülerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları - Resim: 3 3 16

MARİLYN MONROE

Dame Lesley Lawson, Twiggy takma adıyla tanınan İngiliz model, oyuncu ve şarkıcı. 60'larda Londra'daki gençlik hareketinin kültürel ikonu ve önde gelen bir modeldi.

Dünyaca ünlülerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları - Resim: 4 4 16

HELEN MİRREN 

Mirren, Ilyena Vasilievna Mironov olarak Chiswick, Batı Londra'daki Queen Charlotte's Hastanesi'nde dünyaya geldi. Babası Vasiliy Petrovich Mironov, Rus kökenli, annesi Kathleen Alexandrina Eva Matilda, İngiliz kökenliydi.