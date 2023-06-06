Dünyaca ünlülerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları
Dünyaca ünlü yıldızların gerek filmlerini izleyerek gerekse müziklerini dinleyerek büyümüş olabiliriz. Peki o filmlerini izlediğimiz dünya starlarının gençlik hallerini görmüş müydünüz? İşte o dünya starlarının gençlik fotoğrafları sizinle...
MAGGİE SMİTH
Maggie Smith, İngiliz aktris geniş ve çeşitli bir kariyere sahip olan oyuncu altmış yılı aşkın bir süredir sahne, film ve televizyonda yer almaktadır. Smith, 50'nin üzerinde filmde görünmüş ve İngiltere'nin en çok tanınan oyuncularından biri olmuştur.
TWİNGGY
Dame Lesley Lawson, Twiggy takma adıyla tanınan İngiliz model, oyuncu ve şarkıcı. 60'larda Londra'daki gençlik hareketinin kültürel ikonu ve önde gelen bir modeldi.
MARİLYN MONROE
Dame Lesley Lawson, Twiggy takma adıyla tanınan İngiliz model, oyuncu ve şarkıcı. 60'larda Londra'daki gençlik hareketinin kültürel ikonu ve önde gelen bir modeldi.
HELEN MİRREN
Mirren, Ilyena Vasilievna Mironov olarak Chiswick, Batı Londra'daki Queen Charlotte's Hastanesi'nde dünyaya geldi. Babası Vasiliy Petrovich Mironov, Rus kökenli, annesi Kathleen Alexandrina Eva Matilda, İngiliz kökenliydi.