Dünyaca ünlülerin hiç görmediğiniz gençlik fotoğrafları

MAGGİE SMİTH

Maggie Smith, İngiliz aktris geniş ve çeşitli bir kariyere sahip olan oyuncu altmış yılı aşkın bir süredir sahne, film ve televizyonda yer almaktadır. Smith, 50'nin üzerinde filmde görünmüş ve İngiltere'nin en çok tanınan oyuncularından biri olmuştur.