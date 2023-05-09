Dünyada en çok satılan 5 kitap

2· YÜZÜKLERİN EFENDİSİ - J.R.R. TOLKİEN

J.R.R Tolkien okuyucularını uzun bir zamandır memnun ediyor. Orta Dünya hikayesini yazmaya Hobbit’le başladı ve sonra ünlü romanı Yüzüklerin Efendisi’ni kaleme aldı. Romanları çok başarılı oldu ve okuyucularınu yalnızca hayal edebildikleri dil ve kültür farklılıkları olan zengin fantezi dünyasına yolculuğa çıkardı. 150 milyonun üzerinde satışı ile listede ikinci yerini alıyor