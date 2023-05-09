Dünyada en çok satılan 5 kitap
Birçoğumuz kitap okumayı çok severiz. Bazılarımızın ilgi alanları olsa da bazılarımızın ne okusam kitap tavsiyesi versene dedikleri olmuştur. Okumaya bu 5 kitaptan başlayabiliriz.
5· KIZIL KÖŞKÜN RÜYASI - CAO XUEQİN
Kızıl Köşkün Rüyası, Kızıl Odanın Rüyası veya Taşın Hikâyesi Cao Xueqin tarafından kaleme alınmış, Çin'in Dört Büyük Klasik Romanı'ndan biri. 18. yy'ın ortalarında, Qing Hanedanı döneminde yazılmıştır. Kızıl Köşkün Rüyası kitabı 100 milyonun üzerinde satışı ile listede beşinci sırada yer almaktadır.
4· HOBBİT - J.R.R TOLKİEN
Hobbit (The Hobbit, 1937), İngiliz filolog ve yazar J. R. R. Tolkien'ın mitopya ve epik fantazya türlerinde yazdığı bir çocuk romanıdır. 100 miyonun üzerinde satışı ile listede dördüncü sırada yer almaktadır.
3· KÜÇÜK PRENS - ANTONİE DE SAİNT
Küçük Prens (Fransızca özgün adı: Le Petit Prince), Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. Küçük Prens kitabı 140 milyonun üzerinde satışı ile listede 3.sırada yer almaktadır.
2· YÜZÜKLERİN EFENDİSİ - J.R.R. TOLKİEN
J.R.R Tolkien okuyucularını uzun bir zamandır memnun ediyor. Orta Dünya hikayesini yazmaya Hobbit’le başladı ve sonra ünlü romanı Yüzüklerin Efendisi’ni kaleme aldı. Romanları çok başarılı oldu ve okuyucularınu yalnızca hayal edebildikleri dil ve kültür farklılıkları olan zengin fantezi dünyasına yolculuğa çıkardı. 150 milyonun üzerinde satışı ile listede ikinci yerini alıyor