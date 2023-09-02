Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı!
Antalya'nın İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'nı 8 ay içinde 100 bin turist ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl yılın ilk 8 ayında 80 bin ziyaretçi ağırlayan Altınbeşik, bu yıl ise yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısı 100 bini aşarak bugüne kadar son yılların en yüksek ziyaretçisi sayısına ulaştı.
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İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesinde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Mağarayı 8 ay içerisinde 100 bin kişiden fazla kişi ziyaret etti.
Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan günde ortalama 400 ila 500 yerli ve yabancı ziyaretçi, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.
Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün daha da büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.