Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı!

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'nı 8 ay içinde 100 bin turist ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl yılın ilk 8 ayında 80 bin ziyaretçi ağırlayan Altınbeşik, bu yıl ise yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısı 100 bini aşarak bugüne kadar son yılların en yüksek ziyaretçisi sayısına ulaştı.

# Antalya # turist # yerli ve yabancı turistler # mağara # rekor
Son Güncelleme:
Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı! - Resim: 1

İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesinde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

1 6
Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı! - Resim: 2

Mağarayı 8 ay içerisinde 100 bin kişiden fazla kişi ziyaret etti.

2 6
Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı! - Resim: 3

Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan günde ortalama 400 ila 500 yerli ve yabancı ziyaretçi, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.

3 6
Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı! - Resim: 4

 Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün daha da büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.

4 6