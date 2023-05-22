Dünyanın en çok kitap okuyan 10 ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyada en çok kitap okunan ülkeler belli oldu. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nin listesinde Türkiye de yer alıyor. Peki Türkiye dünyada kitap okuyan kaçıncı ülke? İşte ayrıntılar...
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Türk Devrimi'nin sembolü olan 23 Nisan'ın, Miguel de Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi olması, bugünün Dünya Kitap Günü belirlenmesinde etkili oldu.
Türk Devrimi'nin sembolü olan 23 Nisan'ın, Miguel de Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi olması, bugünün Dünya Kitap Günü belirlenmesinde etkili oldu.
Dünya Kitap Günü, 100'den fazla ülkede kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve çocukların kitaplarla tanıştırılması amacıyla 28 senedir kutlanıyor.
Bu günde dünyanın birçok ülkesinde yazarlar, yayımcılar, kütüphaneciler ve sivil toplum kuruluşları, "kitap" gündemiyle bir araya geliyor.