Türkiye Dünya Güzel Koku Günü'ne hazırlanıyor
Koku Kültürü ve Turizmi Derneği'nin kurucusu Bihter Türkan Ergül, 8 yıldır 25 Haziran'da kutlanan Dünya Güzel Koku Günü'nün Türkiye adına UNESCO tarafından tescillenmesi için çalışmaların hızlandığını söyledi.
İSTANBUL, (DHA) - Koku Kültürü ve Turizmi Derneği'nin kurucusu Bihter Türkan Ergül, 8 yıldır 25 Haziran'da kutlanan Dünya Güzel Koku Günü'nün Türkiye adına UNESCO tarafından tescillenmesi için çalışmaların hızlandığını söyledi.
Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü'nün ilanı için yapılan hazırlıkları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesine, bizim tarafımızdan sunulmasını onayladı.
Komiteye sunum yaptık ve yapılan hazırlıkları incelenerek bugünün tescillenmesine yönelik takip süreci başlatıldı. Bu gelişmeyle Dünya Güzel Koku Günü'nün tüm dünyada kutlanan bir gün olması yolunda önemli bir merhale kat edilmiş oldu" dedi.
Koku Müzesi açmak için de proje hazırladıklarını dile getiren Ergül, UNESCO'nun Dünya Güzel Koku Günü'nün tüm dünya tarafından kutlanmasına yönelik olumlu değerlendirmesi sonucu, bugünün dünya çapında resmen ilan edilmesine yönelik hazırlıklar hızlandığını aktardı.