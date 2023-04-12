Türkiye Dünya Güzel Koku Günü'ne hazırlanıyor

Komiteye sunum yaptık ve yapılan hazırlıkları incelenerek bugünün tescillenmesine yönelik takip süreci başlatıldı. Bu gelişmeyle Dünya Güzel Koku Günü'nün tüm dünyada kutlanan bir gün olması yolunda önemli bir merhale kat edilmiş oldu" dedi.