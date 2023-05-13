Geçmişten günümüze markaların evrimi

TOYOTA (1946)

Toyota, 28 Ağustos 1937 yılında kuruldu. Kichiro Toyuda tarafından Japonya'nın Aichi kentinde kurulan marka, dünyanın en büyük markalarından biri haline geldi. Bu yılın verileri göz önünde bulundurulduğu zaman dünyanın en büyük şirketi olma özelliğini taşımaktadır.