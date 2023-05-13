Geçmişten günümüze markaların evrimi
Hepimiz ufakta olsa geçmişe özlem çekmiyor değiliz, tabi ki geçmişte yaşamış olsaydık o markaların ne olarak kullanıyor olacaktık. Gelin hep birlikte bakalım...
TOYOTA (1946)
Toyota, 28 Ağustos 1937 yılında kuruldu. Kichiro Toyuda tarafından Japonya'nın Aichi kentinde kurulan marka, dünyanın en büyük markalarından biri haline geldi. Bu yılın verileri göz önünde bulundurulduğu zaman dünyanın en büyük şirketi olma özelliğini taşımaktadır.
SONY PİRİNÇ PİŞİRİCİ (1946)
Tarihçe. 1945 yılında II. Dünya Savaşı'ndan sonra Masaru Ibuka, bombardıman sonrasında harabeye dönüşen Tokyo'da tamir dükkânı açmıştı
APPLE I COMPUTER (1976)
Apple, 1 Nisan 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Apple I kişisel bilgisayar kitini satmak amacıyla kuruldu. Wozniak kitleri kendisi üretti ve Apple I ilk kez Homebrew Computer Club'da görücüye çıktı.
NESTLE BEBEK MAMASI (1857)
Tarihçemiz 1866 yılında, Anglo-Swiss Condensed Milk Company'nin Avrupa'nın ilk konsantre süt fabrikasını İsviçre'de açması ile başladı. 1867'de çığır açan ilk bebek mamasını geliştiren Henri Nestlé'nin kurduğu şirket, 1905 yılında Anglo-Swiss ile birleşmesinden ortaya bugünkü Nestlé Şirketi çıktı.