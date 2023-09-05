Dünyanın en tuhaf 7 sporu

6.KABARCIK ATIŞI SPORU

Dünyanın daha az bilinen en eski ve en tuhaf sporlarından biri olan Caber Toss, nefes kesen İskoçya'dan gelen bir şeydir. Hazır nefes kesici demişken, büyük tahta direkleri belli bir mesafeye fırlatmaya ne dersiniz? Evet, Scott'lar kütük atmayı rekabetçi ve eğlenceli hale getirmenin bir yolunu buldu.

Sporun amacı aslında kütükleri daha uzağa fırlatmak değil, kütüğün üst kısmını onu atan kişinin yakınına indirmektir. Bütün bunlar sizin için yeterince iyi değilse, spora tüm katılımcıların etek giymesi zorunlu olduğunu düşünün. Yani temelde etekli bir grup adamın etrafa büyük kütükler fırlatması söz konusu ilginç değil mi?