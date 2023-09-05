Dünyanın en tuhaf 7 sporu
Dünya kültürü ne kadar renkli demiş olabiliriz ve herkesi şaşırtabilecek derecede sporları içinde barındırmaktadır. İşte karşısında dünyanın en tuhaf 7 sporu...
7. SOLUCAN YAKALAMA SPORU
Solucan yakalama sporu, müzik çalarak solucanları topraktan çekmeye çalışmayı içeren tuhaf bir spordur. Müziğin solucanları çektiği ve solucanların yüzeye çıktığı iddia ediliyor. Spor İngiltere'de ortaya çıktı ve bugün hala orada popüler.
6.KABARCIK ATIŞI SPORU
Dünyanın daha az bilinen en eski ve en tuhaf sporlarından biri olan Caber Toss, nefes kesen İskoçya'dan gelen bir şeydir. Hazır nefes kesici demişken, büyük tahta direkleri belli bir mesafeye fırlatmaya ne dersiniz? Evet, Scott'lar kütük atmayı rekabetçi ve eğlenceli hale getirmenin bir yolunu buldu.
Sporun amacı aslında kütükleri daha uzağa fırlatmak değil, kütüğün üst kısmını onu atan kişinin yakınına indirmektir. Bütün bunlar sizin için yeterince iyi değilse, spora tüm katılımcıların etek giymesi zorunlu olduğunu düşünün. Yani temelde etekli bir grup adamın etrafa büyük kütükler fırlatması söz konusu ilginç değil mi?
5. AYAK PARMAK GÜREŞİ
Liste daha da tuhaflaşmıyor. Bilek güreşi gibi, ayak parmağı güreşi de iki rakibin ayak parmaklarını kilitlemesini ve birbirlerinin ayaklarını sıkıştırmaya çalışmasını içerir. Üç maçın en iyisi yarışmasında amaç, her turda ayak değiştirerek rakibin ayağını sıkıntıya sokmaktır. Bu sporun 1970'lerde Derbyshire'daki bir barda rekabetçi bir aktivite yaratmak isteyen dört içkici arkadaş tarafından yaratılması sürpriz olmamalı.
4. UZUN UYUMA SPORU
Ertelersen kazanırsın. 2010 yılında İspanya, en iyi kestiriciyi bulmak ve öğle yemeğinden sonra kestirme geleneğini canlandırmak amacıyla ilk ulusal siesta şampiyonasını düzenledi. Tek yapmanız gereken bir alışveriş merkezinin ortasında tam uyumaktı. Ve bu gelenekleşerek spor haline geldi.