Elon Musk’a Göre Herkesin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar

Elon Musk, dünyada şu ana kadarki en büyük girişimcilerden birisi olarak adını tarihe yazdırdı. Yaptığı en büyük başarılarının sırrının sorulması üzerine ise o konuyla alakalı bütün kitapları okuduğunu, araştırdığını söylüyor. Elon Musk'ın önerdiği kitapları sizinle paylaşmak istedik.

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Editör: Süleyman Daban
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Elon Musk’a Göre Herkesin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar - Resim: 1

Yüzüklerin Efendisi - JRR Tolkien

Elon Musk Yüseklerin Efendisi hakkında şu sözleri söylüyor:

- Okuduğum kitaplardan, "Yüzüklerin Efendisi" ve "Vakıf" serisinin kahramanları her zaman dünyayı kurtarmayı bir görev olarak hissetmişlerdi.

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Elon Musk’a Göre Herkesin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar - Resim: 2

Bir Amerikan Hayatı - Benjamin Franklin

Elon Musk "Bir Amerikan Hayatı" kitabı hakkında şu sözleri söylüyor:

- O bir girişimciydi.

- O hiçbir şeyden başladı. O sadece kaçak bir çocuktu.

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Elon Musk’a Göre Herkesin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar - Resim: 3

His Life and Universe- Einstein

Elon Musk, katıldığı televizyon programında "Bir Amerikan Hayatı" kitabından bahsederken, Einstein'ın "His Life and Universe" kitabını da okuduğundan bahsediyor.

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Elon Musk’a Göre Herkesin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar - Resim: 4

  Geleceği Nasıl İnşa Edilir &Sıfırdan Bire - Peter Thiel

Elon Musk kitaplar hakkında şöyle söylüyor:

- Peter Thiel çok sayıda çığır açan şirket kurdu ve (bu kitap) bunun nasıl olduğunu gösteriyor.

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