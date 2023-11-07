Elon Musk’a Göre Herkesin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar
Elon Musk, dünyada şu ana kadarki en büyük girişimcilerden birisi olarak adını tarihe yazdırdı. Yaptığı en büyük başarılarının sırrının sorulması üzerine ise o konuyla alakalı bütün kitapları okuduğunu, araştırdığını söylüyor. Elon Musk'ın önerdiği kitapları sizinle paylaşmak istedik.
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Editör: Süleyman Daban
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Yüzüklerin Efendisi - JRR Tolkien
Elon Musk Yüseklerin Efendisi hakkında şu sözleri söylüyor:
- Okuduğum kitaplardan, "Yüzüklerin Efendisi" ve "Vakıf" serisinin kahramanları her zaman dünyayı kurtarmayı bir görev olarak hissetmişlerdi.
Bir Amerikan Hayatı - Benjamin Franklin
Elon Musk "Bir Amerikan Hayatı" kitabı hakkında şu sözleri söylüyor:
- O bir girişimciydi.
- O hiçbir şeyden başladı. O sadece kaçak bir çocuktu.
His Life and Universe- Einstein
Elon Musk, katıldığı televizyon programında "Bir Amerikan Hayatı" kitabından bahsederken, Einstein'ın "His Life and Universe" kitabını da okuduğundan bahsediyor.
Geleceği Nasıl İnşa Edilir &Sıfırdan Bire - Peter Thiel
Elon Musk kitaplar hakkında şöyle söylüyor:
- Peter Thiel çok sayıda çığır açan şirket kurdu ve (bu kitap) bunun nasıl olduğunu gösteriyor.