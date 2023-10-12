En Güçlü Isıran Hayvanlar!

8. Sırtlan 1.100 PSI (77 kg/cm2)

Sırtlanların ağırlığı 60 kg'a (132 lbs) ulaşabilir. Sırtlanlar çöpçü olarak görülse de zoologlar, vakaların %50'sinde bu hayvanların öldürdükleri kurbanla beslendiklerini tahmin ediyor. Sırtlanlar, bir şehir otobüsünün ortalama hızı olan 60 km/sa (37,2 mil/sa) hıza kadar koşabilirler. Güçlü bir çene ve keskin dişler, antilop, bufalo ve hatta küçük bir zürafa gibi hemen hemen her hayvanı yakalayıp öldürmesine olanak tanır.