En Güçlü Isıran Hayvanlar!
Bir insan ısırığının ortalama gücü, 162 pound (PSI) olduğunu söylersek, bu değerle bir fıstık kabuğunun ezilmesi mümkündür. Tabi ki bu değeri sizin ile listedeki hayvanların ısırığını karşılaştırabilmeniz için paylaştık. İşte en güçlü ısıran hayvanların listesi...
10. Aslan 650 PSI (45,7 kg/cm2)
Aslan, tüm büyük kediler arasında boy şampiyonudur. Sosyal yaratıklar olmalarına ve gruplar halinde avlanmalarına rağmen, güçlü bacakları ve güçlü çeneleri sayesinde bu yırtıcılar oldukça büyük hayvanları tek başlarına öldürebilirler.
9. Bengal Kaplanı 1.050 PSI (47 kg/cm2)
Bengal kaplanları Hindistan yarımadasında yaşarlar. Tüm kedigiller arasında bu yırtıcı, 7,5 ila 10 cm (3-4 inç) arasındaki en uzun dişlere sahiptir. Bufalo, geyik, domuz ve diğer büyük hayvanları kovalamak için kilometrelerce yol kat eden güçlü avcılardır. Aç bir kaplan bir gecede 27 kg'a (60 lbs) kadar yiyebilir.
8. Sırtlan 1.100 PSI (77 kg/cm2)
Sırtlanların ağırlığı 60 kg'a (132 lbs) ulaşabilir. Sırtlanlar çöpçü olarak görülse de zoologlar, vakaların %50'sinde bu hayvanların öldürdükleri kurbanla beslendiklerini tahmin ediyor. Sırtlanlar, bir şehir otobüsünün ortalama hızı olan 60 km/sa (37,2 mil/sa) hıza kadar koşabilirler. Güçlü bir çene ve keskin dişler, antilop, bufalo ve hatta küçük bir zürafa gibi hemen hemen her hayvanı yakalayıp öldürmesine olanak tanır.
7. Boz ayı 1.160 PSI (81,5 kg/cm2)
Ayılar arasında boz ayı, saldırgan davranışları ve gücüyle tanınır. Hayvanın ağırlığı 680 kg'a (1.500 lbs) kadar ulaşabiliyor ve tek pençe vuruşuyla bir geyiği devirebileceğine inanılıyor. Bilim adamları, bir boz ısırığının bowling topunu ezmeye yeteceğini öne sürüyor.