Dünya listelerindeki en popüler 10 Asya kahvaltısı: Türkiye'den o kahvaltı ilk sırada!

8• İDLİ- HİNDİSTAN

Bu tuzlu kekler genellikle sıcak servis edilir ve tek başına tüketilir, sambar veya Hint turşusuna batırılır veya çok sayıda baharatla tatlandırılır. Hindistan'daki büyük popülaritesiyle idli'nin, hamurunda pirinç yerine irmik kullanılan rava idli ya da köri yaprakları ve kişnişle kızartılan idli olan malli idli gibi birçok farklı versiyonu da vardır.