Dünya listelerindeki en popüler 10 Asya kahvaltısı: Türkiye'den o kahvaltı ilk sırada!
Dünya'nın en iyi aşcılarının dolaşarak oluşturdukları listelerden Asya Mutfağının en popüler on kahvaltı öğünü sizinle: Listenin başında Türk Mutfağı yer alıyor gelin hep birlikte bakalım listeye...
10• NASİ GORENG - ENDONEZYA
Nasi goreng genellikle kızarmış pilavın Endonezya versiyonu olarak adlandırılır. Endonezya'nın ulusal yemeği olarak kabul edilmekle birlikte Malezya ve Singapur'da da yaygın olarak yenmektedir. Endonezya'da pirinç kızartma geleneğinin, iki ülke arasındaki ticaret gelişmeye başladığında Çin kültüründen geldiğine inanılmaktadır.
9• GÖZLEME - TÜRKİYE
Başlangıçta kahvaltıda veya hafif bir öğleden sonra atıştırmalığı olarak servis edilen gözleme, bugün ülkenin restoranlarında, yemek arabalarında ve kafelerinde bulunabilen popüler bir fast food statüsüne sahiptir.
8• İDLİ- HİNDİSTAN
Bu tuzlu kekler genellikle sıcak servis edilir ve tek başına tüketilir, sambar veya Hint turşusuna batırılır veya çok sayıda baharatla tatlandırılır. Hindistan'daki büyük popülaritesiyle idli'nin, hamurunda pirinç yerine irmik kullanılan rava idli ya da köri yaprakları ve kişnişle kızartılan idli olan malli idli gibi birçok farklı versiyonu da vardır.
7• TAMAGAYAKİ - JAPONYA
Yemeğin adı kelimenin tam anlamıyla kuru ateşte pişirilmiş yumurta olarak çevrilebilir. Basit tamagoyaki ilk olarak 1950'lerde, hükümetin ebeveynleri çocuklarına daha fazla protein vermeye teşvik etmeye başlaması ve çiftçilerin daha fazla tavuk beslemeye başlamasıyla popüler hale gelmiştir.