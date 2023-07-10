Eski parfümlerde kullanılan en iğrenç 10 malzeme
Kim iyi bir parfümden hoşlanmaz? En azından bazı doğal insan kokularına katlanmaktan daha iyidirler! Bugün parfümler, her türlü koku ve kokudan gelen milyonlarca insanın erişebildiği bir metadır.
Pahalı olanlar duyularınızı kamaştıracak ve aklınızı karıştıracak, sıradan olanlar ise sizi daha zarif ve etrafta daha keyifli hale getirecek. Ancak eski geçmişte, her zaman böyle değildi. Parfümlerin henüz icat edilmediği zamanlarda, insan vücut kokuları normal bir şeydi ve sadece tolere edilmeleri gerekiyordu. Ancak insanlar yapay kokuları denemeye tarihin çok erken dönemlerinde başladılar. Ve o sırada kullanılan bazı malzemeler, düpedüz iğrenç olmasa da şok ediciydi. İşte antik parfümlerde kullanılan en iğrenç 10 içerik.
1- MİSK KEDİSİ MERAKLI BİR KEDİNİN SALGISI
Misk Kedisi, Afrika'ya ve Asya'nın bazı bölgelerine özgü küçük bir gece memelidir. İlk bakışta, Viverridae ailesinin sıradan bir memelisi gibi görünüyor ve hiç kimse onların bir şekilde tuhaf geçmişinden şüphelenmiyor. Görüyorsunuz, Misk kedisi uzun zamandır bu canlıların ürettiği glandüler bir salgı olan misk kedisinin birincil kaynağı olarak kullanılıyordu. Civet yumuşak ve neredeyse bir sıvıdır ve ham haliyle itici ve neredeyse kokuşmuş bir maddedir. Ama yine de, bir misk türüdür ve bu onu erken dönem parfümlerinde yaygın bir içerik haline getirmiştir. Misk kedisi su ile seyreltildiğinde hoş ve tatlı bir kokuya sahiptir. Antik çağlarda misk miski, Afrika'nın ticaret kervanlarında yaygın bir ticari malzemeydi ve her zaman iyi bir fiyatı vardı. Bu madde bugün hala parfümeride kullanılıyor ve kilogramı birkaç yüz dolara kadar çıkabiliyor.
2- BALİNALAR TARAFINDAN KUSULAN AMBERGRİS BİR SERVETE DEĞER!
17. ve 18. yüzyılların büyük bir bölümünde balina avcılığı dünyadaki en baskın endüstrilerden birinin yerini aldı. Balina avı, balina yağı, balina eti, balina fildişi ve diğer birçok önemli malzemenin tek kaynağıydı. Ayrıca ispermeçet balinalarının sindirim sisteminde üretilen katı, mumsu bir madde olan ambergris'in de kaynağıydı. Ve evet, ambergrisçağlar boyunca parfüm yapımında kullanıldı! Bununla birlikte, çiğ ambergris, sadece tiksindirici olan balıksı, dışkı kokusuna sahiptir. İspermeçet balinalarının bağırsaklarındaki safra kanalının salgılarından oluşur ve balinaların yemiş olabilecekleri sert maddeleri dışarı atmasına yardımcı olduğuna inanılır. İlk başta iğrenç olsa da, eskitilip sertleştirildiğinde, ambergris'in tatlı ve dünyevi bir kokusu vardır, bu da onu erken dönem parfümlerinde popüler bir bileşen haline getirmiştir. Ayrıca oldukça pahalı hale getirdi - 2021'de 280 pound (127 kg) ağırlığında bir amber parçası bulundu ve değerinin 1,5 milyon ABD Doları olduğu tahmin ediliyor!
3- KUNDUZ KESELERİNDEN CASTOREUM GELİYOR
Genel olarak, kunduzları parfümeri ile ilişkilendirmezsiniz. Ancak parfüm yapımının erken tarihinde, kunduzlar değerli bir içerik için önemli bir kaynaktı. Castoreum olarak bilinir ve olgun kunduzların özel hint keselerinde üretilir. İdrarla birleşen bu keseler, hayvanlar tarafından bölgelerini işaretlemek için kullanılır. Elde edildiğinde güçlü ve belki de itici bir kokusu vardır ve daha yumuşak hale gelmesi için genellikle iki yıla kadar bırakılır. Miskin yanı sıra deriyi çağrıştıran kokusundan dolayı parfümeride kullanılmıştır. Aslında, castoreum, Chanel, Givenchy, Guerlain, Lancôme ve diğerleri gibi büyük parfüm üreticileri tarafından tipik olarak "kösele" notası olan parfümlerde yaygın olarak kullanılıyordu. Kim bilir, belki bir zamanlar içinde kunduz kesesi salgıları olan bir koku kullanmışsınızdır!