Eski parfümlerde kullanılan en iğrenç 10 malzeme

1- MİSK KEDİSİ MERAKLI BİR KEDİNİN SALGISI

Misk Kedisi, Afrika'ya ve Asya'nın bazı bölgelerine özgü küçük bir gece memelidir. İlk bakışta, Viverridae ailesinin sıradan bir memelisi gibi görünüyor ve hiç kimse onların bir şekilde tuhaf geçmişinden şüphelenmiyor. Görüyorsunuz, Misk kedisi uzun zamandır bu canlıların ürettiği glandüler bir salgı olan misk kedisinin birincil kaynağı olarak kullanılıyordu. Civet yumuşak ve neredeyse bir sıvıdır ve ham haliyle itici ve neredeyse kokuşmuş bir maddedir. Ama yine de, bir misk türüdür ve bu onu erken dönem parfümlerinde yaygın bir içerik haline getirmiştir. Misk kedisi su ile seyreltildiğinde hoş ve tatlı bir kokuya sahiptir. Antik çağlarda misk miski, Afrika'nın ticaret kervanlarında yaygın bir ticari malzemeydi ve her zaman iyi bir fiyatı vardı. Bu madde bugün hala parfümeride kullanılıyor ve kilogramı birkaç yüz dolara kadar çıkabiliyor.