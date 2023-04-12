Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine konu oldu: İşte 794 yıllık detaylar
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 1229 yılında yaptırılan ve Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın taşları oyulup, üç boyutlu işlenen motif ve süsleme detayları ile dikkat çekiyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine konu olan caminin özellikleri taş oymacılığının adeta zirvesi niteliğinde.
Sivas Divriği ilçesinde, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde, 1229 yılında yaptırılan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın taşları oyulup, üç boyutlu işlenen motif ve süslemeleri ilgi görüyor.
Güneşin doğuşundan batışına kadar birçok konuda ince hesaplamalar yapan mimar ve ustaların inşa ettiği 'Anadolu'nun El Hamra'sı' olarak da nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, mimari yapısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
KAPI SÜSLEMELERİ İLE İLGİ ÇEKİYOR
Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sine konu olan caminin özellikle 'batı', 'cennet', 'darüşşifa' ve 'şah' kapılarının süslemeleri, taş oymacılığının zirve noktası olarak görülüyor.
Caminin ortaya çıkan sırlarından en önemlisi ise batı kapısında ikindi vakti güneşin açısına bağlı olarak namaz kılan erkek silüetiyle, cennet kapısında sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan namaz kılan kadın gölgesi olarak biliniyor.