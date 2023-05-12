Aklımıza kazınan filmler nerde çekildi? Türkiye'de var
Game of Thrones nerede çekildi? Star Wars’un evi neresi? Hollywood filmleri hayranı biri tatilini nasıl programlamalı? İşte o liste...
Hırvatistan, Fas, İskoçya ve Yeni Zelanda, Türkiye… Game of Thrones hayranları dizinin çekildiği bu adresleri tatil programlarına ekliyor. Peki başka filmlerin çekildiği mekanlar ilgimizi çekiyorsa nerelere gitmeliyiz? Buyurun sıralı tam liste.
1· CHRİST CHURCH COLLAGE\ OXFORD - İNGİLTERE
İngiltere’nin Oxford kenti pek çok ünlü filmin ev sahibi. The Italian Job, Wanda Adında Bir Balık, Genç Sherlock Holmes bunlardan sadece bazıları. Ama bizim sizi buraya yönlendirmemizin sebebi başka bir film. Biraz büyücülük peşinde koşacağız.
Christ Church College’ı gördüğünüz anda neden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Burası gözlüklü büyücü Harry Potter’ın okulu Hogwarts’ın ta kendisi. Ünlü Büyük Salon ve 16. yüzyıldan kalma koridorlar arasında filmin sahneleri gözünüzde canlanacak. Genç büyücü adaylarının koşturduğu avluyu da görebilirsiniz.
2. MARTHA'S VİNEYARD\ MASSACHUSERRS - ABD
İnsanların canına kast eden son derece azimli bir köpekbalığının yüzgeci, masmavi suları yararak sinsi sinsi yaklaşıyor. Evet doğru bildiniz. Gerilim filmlerinin tarihini yeniden yazan Jaws’ın çekildiği yerdeyiz.
Amerika seyahatinizin bir kısmını bu sevimli kasabaya ve şarap evine ayırabilirsiniz. Kasabada hala Steven Spielberg’in set hikayeleri anlatılmakta. En uygun ABD uçak biletleri için ise Skyscanner hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
3· NİJO TAPINAĞI\ KYOTO - JAPONYA
Japonya’nın ilk başkenti, efsanevi vişne bahçeleriyle ünlü Kyoto’ya hoş geldiniz. Burası Asya seyahatine çıkanların gördükten sonra bile rüyalarını süslemeye devam eden güzellikte bir şehir. Rüya demişken, bizim burada bulunma amacımız farklı. Herkesin aklını bir ayrı karıştıran Inception’ın rüya mekanlarının peşindeyiz. Aradığımızı da ünlü Nijo Tapınağı’nda bulacağız. Inception filmi nerede çekildi diye merak edenleri böyle alalım.