Aklımıza kazınan filmler nerde çekildi? Türkiye'de var

1· CHRİST CHURCH COLLAGE\ OXFORD - İNGİLTERE

İngiltere’nin Oxford kenti pek çok ünlü filmin ev sahibi. The Italian Job, Wanda Adında Bir Balık, Genç Sherlock Holmes bunlardan sadece bazıları. Ama bizim sizi buraya yönlendirmemizin sebebi başka bir film. Biraz büyücülük peşinde koşacağız.

Christ Church College’ı gördüğünüz anda neden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Burası gözlüklü büyücü Harry Potter’ın okulu Hogwarts’ın ta kendisi. Ünlü Büyük Salon ve 16. yüzyıldan kalma koridorlar arasında filmin sahneleri gözünüzde canlanacak. Genç büyücü adaylarının koşturduğu avluyu da görebilirsiniz.