Finike turizm açısından önemli bir yere gelmek için kolları sıvadı

3 Yıllık hazırlığın ardından "sakin şehir" oldu

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de ilçenin hava ve su temizliği, kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri, görsel kirlilik ve trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yolları, kentsel yaşam kalitesi, sosyal uyum, misafirperverlik ve eğitim fırsatları gibi çeşitli kriterleri yerine getirdiğini ifade etti.