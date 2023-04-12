Firavun 2. Ramses tabutu 5 aylık sergi için Paris'e götürüldü

Mısır'daki Firavun 2. Ramses'e ait tabutun, Fransa'nın başkenti Paris'te 5 ay sürecek bir sergi salonuna götürüldüğü bildirildi.

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Firavun 2. Ramses tabutu 5 aylık sergi için Paris'e götürüldü - Resim: 1 1 6

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır'ın Paris Büyükelçisi Ala Yusuf, 2. Ramses tabutunun Paris'e götürüldüğü söyledi.

Firavun 2. Ramses tabutu 5 aylık sergi için Paris'e götürüldü - Resim: 2 2 6

Söz konusu tabutun Mısır'ın Paris'teki bir salonda düzenlediği 5 ay sürecek sergi salonuna konulduğunu aktaran Yusuf, "2. Ramses eski Mısır tarihinde en güçlü ve çok meşhur Firavun olarak biliniyor." dedi.

Firavun 2. Ramses tabutu 5 aylık sergi için Paris'e götürüldü - Resim: 3 3 6

2. Ramses'e ait tabutun 1976 yılında gerçekleşen bir sergi için Paris'e götürüldüğünü anlatan Yusuf, bu tabutun yaklaşık yarım asır sonra yeniden bu kente gönderildiğini ifade etti.

Firavun 2. Ramses tabutu 5 aylık sergi için Paris'e götürüldü - Resim: 4 4 6

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Ramses'e ait ahşap tabutun Paris'teki sergi salonuna ulaştığı ve 5 ay sürecek serginin de 6 Nisan'da açılacağı belirtildi.