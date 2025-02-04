Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze!

Dünyanın en prestijli ekonomi ve kültür dergilerinden biri olan Forbes, Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen 10 muhteşem müzeyi okuyucularına tanıttı. "Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi" başlıklı makalede, antik sanattan modern heykele, mozaiklerden sinema tarihine kadar geniş bir koleksiyona sahip müzeler yer aldı. Türkiye'nin kültürel zenginliğine ışık tutan bu liste, gezginler için yeni rota önerileri sundu.