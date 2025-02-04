Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze!
Bu müzeler keşfedilmeyi bekliyor! Sanatseverlerin radarına girmemiş ancak büyüleyici koleksiyonlara sahip 10 müze Forbes tarafından listelendi.
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Dünyanın en prestijli ekonomi ve kültür dergilerinden biri olan Forbes, Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen 10 muhteşem müzeyi okuyucularına tanıttı. "Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi" başlıklı makalede, antik sanattan modern heykele, mozaiklerden sinema tarihine kadar geniş bir koleksiyona sahip müzeler yer aldı. Türkiye'nin kültürel zenginliğine ışık tutan bu liste, gezginler için yeni rota önerileri sundu.
İşte Forbes’un listesinde yer alan o müzeler:
Baksı Müzesi
Yeni Troya Müzesi
İstanbul Sinema Müzesi
CerModern (Ankara)
İzmir Çamlık Selçuk Demiryolu Müzesi (Kuşadası)
Chez Galip Saç Müzesi (Avanos)
Sakıp Sabancı Müzesi (İstanbul)
Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)
Kenan Yavuz Müzesi
Türk Hamamı Müzesi (Beypazarı)