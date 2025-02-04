Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze!

Bu müzeler keşfedilmeyi bekliyor! Sanatseverlerin radarına girmemiş ancak büyüleyici koleksiyonlara sahip 10 müze Forbes tarafından listelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 1

Dünyanın en prestijli ekonomi ve kültür dergilerinden biri olan Forbes, Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen 10 muhteşem müzeyi okuyucularına tanıttı. "Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi" başlıklı makalede, antik sanattan modern heykele, mozaiklerden sinema tarihine kadar geniş bir koleksiyona sahip müzeler yer aldı. Türkiye'nin kültürel zenginliğine ışık tutan bu liste, gezginler için yeni rota önerileri sundu.

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 2

İşte Forbes’un listesinde yer alan o müzeler:

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 3

Baksı Müzesi

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 4

Yeni Troya Müzesi

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 5

İstanbul Sinema Müzesi

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 6

CerModern (Ankara)

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 7

İzmir Çamlık Selçuk Demiryolu Müzesi (Kuşadası)

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 8

Chez Galip Saç Müzesi (Avanos)

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 9

Sakıp Sabancı Müzesi (İstanbul)

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 10

Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 11

Kenan Yavuz Müzesi

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Forbes listeledi: Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 müze! - Resim: 12

Türk Hamamı Müzesi (Beypazarı)

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