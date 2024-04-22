Fotofilm 5. Uluslararası Kısafilm Festivali programı açıklandı

Festival kurucu başkanı Mehmet Oflazoğlu, Fetsival direktörü Dr. Özlem Tuğçe Keleş, Festival afiş tasarım Manolya Keşre ve ön juri koordinatörü Baran Bekir Taşkıran

Ana juri kurulu: Dr. Öğr Üyesi Aysun Kaya Deniz, Dr. Öğr. Nisa Gülener Yıldırım, Dr. Öğr Üyesi Selda Tunç Subaşı, Araş. Gör. Bilge İpek, Dr. Öğr. Üyesi Eren Efe, Amaury De Tarle, Kamran Rasoolzadeh, Tahir Ün ve Yasin Erda

Festival bu yıl dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 85 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir program sunuyor. Festival, 3 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak.

Festivale 55 Ülkeden gelen 450 filmden ön jurinin seçtiği, Finalist olma hakkını kazanan 21 kategori, Ulusal kurmaca Kısafilm, öğrenci ve Belgesel, Uluslararası kurmaca Kısafilm, Süper Kısafilm, Öğrenci, Belgesel, Animasyon, Deneysel, Drama, Fantastik, Gerilim, Korku, Fragman, Web dizisi ve Stop Motion, Uluslararası ilk Öğrenci Kısafilm, kurmaca Kısafilm, Belgesel, Animasyon, Deneysel ve Drama kısafilmden oluşan 85 film izlenecek.

Ödül töreni, İstanbul Gelişim Üniversitesi Firnas Salonu'nda 26 Nisan Cuma günü saat 18.00'de yapılacak.