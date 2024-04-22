Fotofilm 5. Uluslararası Kısafilm Festivali programı açıklandı

Fotofilm Kültür Sanat tarafından 24 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen “Fotofilm 5. Uluslararası Kısa Film Festivali” programı Açıklandı. Film gösterimleri ve etkinlikler İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde ücretsiz izleyebilirsiniz.

Fotofilm 5. Uluslararası Kısafilm Festivali programı açıklandı

Festival kurucu başkanı Mehmet Oflazoğlu, Fetsival direktörü Dr. Özlem Tuğçe Keleş, Festival afiş tasarım Manolya Keşre ve ön juri koordinatörü Baran Bekir Taşkıran

Ana juri kurulu: Dr. Öğr Üyesi Aysun Kaya Deniz,  Dr. Öğr. Nisa Gülener Yıldırım,  Dr. Öğr Üyesi Selda Tunç Subaşı,  Araş. Gör. Bilge İpek,   Dr. Öğr. Üyesi  Eren EfeAmaury De Tarle,   Kamran RasoolzadehTahir Ün ve  Yasin Erda 

Festival bu yıl dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 85 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir program sunuyor. Festival, 3 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak. 

Fotofilm 5. Uluslararası Kısafilm Festivali programı açıklandı - Resim : 1

Festivale 55 Ülkeden gelen 450 filmden ön jurinin seçtiği, Finalist olma hakkını kazanan 21 kategori, Ulusal kurmaca Kısafilm, öğrenci ve Belgesel, Uluslararası  kurmaca Kısafilm, Süper Kısafilm, Öğrenci, Belgesel,  Animasyon,  Deneysel, Drama, Fantastik, Gerilim, Korku, Fragman, Web dizisi ve Stop Motion, Uluslararası ilk  Öğrenci Kısafilm, kurmaca Kısafilm, Belgesel, Animasyon, Deneysel ve Drama kısafilmden oluşan 85 film izlenecek.

Ödül töreni, İstanbul Gelişim Üniversitesi Firnas Salonu'nda 26 Nisan Cuma günü saat 18.00'de yapılacak. 

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