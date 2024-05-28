Fotoğrafçıların yeni gözdesi Didim! İşte fotoğrafçıların objektifinden Didim'in güzellikleri
Tarih ve doğa tutkunlarının gözdesi Didim, fotoğrafçılar için de uğrak bir yer özelliğini taşıyor. Didim, Milet Antik Kenti, Apollon Tapınağı, yakınında bulunan Latmos (Beşparmak Dağları) ve antik kenti gibi geçmişin izlerini taşıyan mekanlarıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.
# Didim # fotoğrafçılık
Editör: Uğur Çam
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Tarihi M.Ö. 8 bin yıl öncesine dayanan Didim, antik dönemin pek çok yerleşim yerini içinde barındırması, Milet Antik Kenti, Apollon Tapınağı ve yakınında bulunan Latmos (Beşparmak Dağları) ve antik kenti gibi geçmişin izlerini taşıyan mekanlarıyla fotoğrafçı ve tarihseverlerin yeni rotası oldu.
İzmir ve Muğla’dan da kolaylıkla ulaşılan Didim'in tanıtımına tarihçiler, işletmeciler ve burada yaşayanlar destek oluyor.
Bölge halkı, büyük gemilerle limanlara gelen ziyaretçilerin sayısında artış olduğunu dile getiriyor.
Latmos Kapıkırı'nda yaşayanlar, hem bölgenin ekonomisine katkısı hem de ilçenin gelişimine olumlu etkisi nedeniyle bu durumdan memnun.