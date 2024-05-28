Fotoğrafçıların yeni gözdesi Didim! İşte fotoğrafçıların objektifinden Didim'in güzellikleri

Tarihi M.Ö. 8 bin yıl öncesine dayanan Didim, antik dönemin pek çok yerleşim yerini içinde barındırması, Milet Antik Kenti, Apollon Tapınağı ve yakınında bulunan Latmos (Beşparmak Dağları) ve antik kenti gibi geçmişin izlerini taşıyan mekanlarıyla fotoğrafçı ve tarihseverlerin yeni rotası oldu.