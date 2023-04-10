Galatasaray Lisesi kapısındaki 'İkiz yılan heykellerinden biri kayıp' iddiası

"SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLİYORUZ"

Yaşar, "Ben Galatasaray Lisesi’nden bazı yetkililerle görüştüm. Yetkililer buradaki birkaç görgü tanığıyla konuşmuş. 8 Mart'ta burada emniyet için bariyer koyan bir şirketin çalışanları bariyerleri koyarken kırdığını söylüyorlar. Daha sonra ise kırılan parçanın ne olduğuna dair kimsenin bir haberi yok maalesef. Okul yetkilileri hatta çalınmış olma ihtimaline karşın çevredeki antikacıları gezdiklerini öğrendim. Antikacılara satılmış olabileceğini düşünüyorlar. Araştırılıyor, bizde araştırmanın sonucunu bekliyoruz. Çünkü bizim için çok kıymetli" dedi. Yaşar, okul yönetiminin kayıp olan heykelin yerinde restorasyon çalışması yapacağı ve yerine gerçeğini aratmayacak şekilde yılan başı heykeli yapılacağı bilgisine ulaştığını kaydetti.

Liseden açıklama yapılmazken Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Galatasaray Lisesi yönetimi tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: dha.com.tr