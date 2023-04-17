"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" açıldı

Hem şahsi olarak hem de dernekteki diğer dostlarının çok geniş bir arşive sahip olduğundan bahseden Önder Çakı, "Zaten en büyük amacımız da bir çizgi roman müzesi kurmak, böylece bu değerli koleksiyonlar için sadece bizlerin değil herkesin erişebileceği bir ortam oluşmasını istiyoruz." diye konuştu.