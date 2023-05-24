Gezegenlerin isimleri nerden geliyor?

Teleskopunuz yok mu? Sorun değil! Dünya'ya en yakın beş gezegen çıplak gözle görülebilir. Aslında insanlar binlerce yıldır Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'e bakıyor. Peki hiç merak ettiniz mi isimleri nerden geliyor gelin hep birlikte bakalım...

# uzay # gezegen # dünya # venüs # Platon # jüpiter # neptün # merkür # Satürnün uydusu
Son Güncelleme:
Gezegenlerin isimleri nerden geliyor? - Resim: 1 1 9

Eski Romalılar Dünya'nın komşularına çok dikkat ederlerdi. Her gezegenin farklı özelliklere sahip olduğunu fark ettiler. Hatta gezegenlerin hareketlerinin haritasını çıkardılar. Romalılar gezegenlere isimlerini bu şekilde verdiler.

Gezegenlerin isimleri nerden geliyor? - Resim: 2 2 9

MERKÜR

Romalılar gezegenlere tanrılarının isimlerini vermişlerdir. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür en kısa dönüşe sahiptir. Diğerlerinden daha hızlı hareket ediyor gibi göründüğü için Romalılar ona mesaj taşıyan tanrının adını vermişlerdir.

Gezegenlerin isimleri nerden geliyor? - Resim: 3 3 9

VENÜS

Venüs gece gökyüzünde en parlak şekilde parlar. Bu yüzden Romalılar ona aşk ve güzellik tanrıçalarının adını vermişlerdir. Mars ise adını Roma savaş tanrısından almıştır. Rengi nedeniyle Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır!

Gezegenlerin isimleri nerden geliyor? - Resim: 4 4 9

JÜPİTER VE SATÜRN

Asteroit kuşağının diğer tarafında yer alan Jüpiter, güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Bu yüzden Romalılar ona tanrılarının kralının adını vermişlerdir. Daha sonra Jüpiter'in babası için halkalı gezegene Satürn adını verdiler.