Gezegenlerin isimleri nerden geliyor?
Teleskopunuz yok mu? Sorun değil! Dünya'ya en yakın beş gezegen çıplak gözle görülebilir. Aslında insanlar binlerce yıldır Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'e bakıyor. Peki hiç merak ettiniz mi isimleri nerden geliyor gelin hep birlikte bakalım...
Eski Romalılar Dünya'nın komşularına çok dikkat ederlerdi. Her gezegenin farklı özelliklere sahip olduğunu fark ettiler. Hatta gezegenlerin hareketlerinin haritasını çıkardılar. Romalılar gezegenlere isimlerini bu şekilde verdiler.
MERKÜR
Romalılar gezegenlere tanrılarının isimlerini vermişlerdir. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür en kısa dönüşe sahiptir. Diğerlerinden daha hızlı hareket ediyor gibi göründüğü için Romalılar ona mesaj taşıyan tanrının adını vermişlerdir.
VENÜS
Venüs gece gökyüzünde en parlak şekilde parlar. Bu yüzden Romalılar ona aşk ve güzellik tanrıçalarının adını vermişlerdir. Mars ise adını Roma savaş tanrısından almıştır. Rengi nedeniyle Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır!