Gezegenlerin isimleri nerden geliyor?

MERKÜR

Romalılar gezegenlere tanrılarının isimlerini vermişlerdir. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür en kısa dönüşe sahiptir. Diğerlerinden daha hızlı hareket ediyor gibi göründüğü için Romalılar ona mesaj taşıyan tanrının adını vermişlerdir.