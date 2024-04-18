Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi ören yerinde program düzenlendi.

Bu kapsamda "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, ören yerindeki amfi tiyatroda sıra gecesi etkinliği icra etti.

Tarihi mekanı gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, ekibin söylediği türkülere eşlik edip halay çekti.