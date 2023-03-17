Göbeklitepe'deki polenlerde ilginç detay

Harran Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyenleri, eski dönemin iklim ve su kaynaklarını araştırdı. Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Güzel ve ekibi tarafından yapılan çalışma kapsamında sondajlardan alınan numuneler incelendi.