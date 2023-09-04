Görenler hayran kalıyor! 6. yüzyılda deprem sonrası sulara gömülen şehir yerli yabancı turistlerin ilgi odağı
Akdeniz'de 6. yüzyılda yaşanan iki büyük deprem sonrası sulara gömülen Kekova Bölgesi -Batık Şehir- her yıl yüzlerce yerli yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Neredeyse bir uygarlığı sonlandıran bu büyük felaket sonrası sahil kesimleri su altında kalan şehrin üzerinden bugün tekneler geçiyor.
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Bin 500 yıl önce depremle birlikte denizin yuttuğu şehir tekne turlarının merkezi oldu.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye düzenlenen turlarla akın eden yerli ve yabancı turistler denizin altındaki şehri fotoğraflıyor
Her ne kadar M.S. 141'deki gibi büyük depremler olduysa da sonrasında kentlerin onarılıp hayatın devam ettiği biliniyor.
Özellikle 529 ve 540 yıllarında yaşanan büyük depremler sonucu Demre ilçesi Kekova Yarımadası'nı da içeren Orta Likya'daki büyük bir bölge sular altında kalıyor. Depremler sonrası oluşan tsunami ve salgın hastalıklar bölgede yaşayan uygarlığı neredeyse yok ediyor.