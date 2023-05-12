Dillerin Değil Gözlerin Her şeyi Anlattığı 15 Fotoğraf
fotoğraflara bakınca o kişilerin hangi ruh halinde olduğunu rahatlıkla anlayabilmemiz mümkündür. Şimdi sizlerle öyle fotoğraflar paylaşacağız ki başlığına bakmadan o kişinin ne hissettiğini anlamanız oldukça mümkün olacak...
# kültür sanat # Kişisel verileri ve yüz ifadeleri # Masumiyet # korku # heyecan # şüpheli # çelişki
TAKDİR
8 yaşındaki Reshevsky, simultane satranç oynayarak kendinden onlarca yaş büyük ustaları deviriyor, 1920.
KISKANÇLIK
Sofia Loren ve Jayne Mansfield, 20th Century Fox'un Sofia Loren onuruna verdiği partide. Sofia Loren'in Jayne Mansfield'e bakışları aslında herşeyi anlatıyor.
ÇOŞKU
1963 yılında Paris'te kuklaları izleyen çocukların şaşkınlığı ve coşkusu.
KAHIR
Yaşlı adam Alman bombardımanında ölen karısının başında yas tutuyor, Polonya 1944.