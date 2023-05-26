Gülmekten öldüm sözü nerden gelir?

HRİSİPPOS KİMDİR?

MÖ 3. yüzyılda yaşamış olan filozof, günümüz Türkiye'sinde Mersin'de yaşayan, o zamanlarda liman kenti Soli'nin yerlisiydi ve Atina'ya taşınarak Kleanthes'in yanında eğitim gördü. Oldukça antisosyal bir kişilikli olan, iradesi ve ciddi doğasıyla ünlü Hrisippos, Cleanthes'in yaklaşık MÖ 230 yılında ölümünden sonra Stoacı okulun başına geçmiştir. Günde en az 500 satır yazma alışkanlığına sahip olduğu söylenir ki bu muhtemelen o zamanki ve şimdiki tüm yazarların gıpta ettiği bir uygulamadır. Hayatının sonuna kadar 700'den fazla eser yazdığı söylenir, ancak bunların çoğu kaybolmuştur.