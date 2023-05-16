Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı meğer bambaşka biriymiş!

Yazar Rıfat Ilgaz, 1976'da Kastamonu Gazetesi'nden Siyami Özel'e verdiği bir röportajda, Hababam Sınıfı romanındaki karakterleri o zamanki adı Kastamonu İdadisi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi ile Muallim Mektebi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinden esinlenerek oluşturduğunu, kendisinin Güdük Necmi, İnek Şaban'ın Safranbolulu İnek Ahmet, Badi Ekrem'in beden eğitimi öğretmeni Rahmi Bey, müdür yardımcısı Kel Mahmut'un ise müdür yardımcısı Nihat Dicle olduğunu aktarmıştı.