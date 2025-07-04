Hangi sanatçı ne kadar kazandı?

1. Cem Adrian: 8 Milyon 127 Bin 513 Euro



Cem Adrian, 2024'te 188 konser vererek 8 milyon euro ciroya ulaşarak listenin birinci sırasında yer aldı. Bu başarı, onu en çok konser veren sanatçı yaptı. 2023'te ikinci sırada yer alan Adrian, bu yıl zirveye çıkarak büyük bir çıkış yaptı.