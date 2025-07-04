Hangi sanatçı ne kadar kazandı?

Forbes Türkiye, 2024 yılına ait "Konser Zenginleri" listesini açıkladı. Geçen yılın lideri Tarkan, 2024'te biletli konser vermediği için listede yer almazken, zirveye Cem Adrian yerleşti

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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1. Cem Adrian: 8 Milyon 127 Bin 513 Euro

Cem Adrian, 2024'te 188 konser vererek 8 milyon euro ciroya ulaşarak listenin birinci sırasında yer aldı. Bu başarı, onu en çok konser veren sanatçı yaptı. 2023'te ikinci sırada yer alan Adrian, bu yıl zirveye çıkarak büyük bir çıkış yaptı.

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2. Hakan Altun: 7 Milyon 477 Bin 850 Euro

Hakan Altun, 2024'te 48 konserle 7.4 milyon euro ciro elde ederek ikinci sırada yerini aldı. Bir önceki yıla göre 21 sıra birden yükselen Altun, müzik dünyasında dikkatle karşılandı.

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3. Yalın: 6 Milyon 599 Bin 325 Euro

Yalın, 2024'teki performansıyla üçüncü sırada yer aldı. Sanatçı, önceki yıllarda olduğu gibi istikrarlı bir başarı sergileyerek listeye girmeyi başardı.

Diğer isimler sırasıyla şu şekilde:

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4. Yıldız Tilbe: 5 Milyon 619 Bin 48 Euro

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5. Gökhan Türkmen: 4 Milyon 155 Bin 934 Euro

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6. Mahmut Orhan: 3 Milyon 878 Bin 599 Euro

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7. Mert Demir: 3 Milyon 857 Bin 344 Euro

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8. Mabel Matiz: 3 Milyon 791 Bin 586 Euro

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9. Ajda Pekkan: 3 Milyon 786 Bin 111 Euro

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10. Simge Sağın: 3 Milyon 727 Bin 845 Euro

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