Haziran çicekleri nedir? Haziran çicekleri ne ifade eder?
Haziran ayı gelmesiyle bahçelerde, caddelerde çicekler dikkatimizi çekiyor. Haziran ayı çiceği nedir? Haziran ayı çicekleri duygusal neyi ifade eder? Sizin için araştırdık...
GÜL
Romantizmi, tutkuyu temsil eder. Gül, Rosacea familyasından, uzun ömürlü bir çiçekli bitkidir. Yüzü aşkın türü ve seleksiyona dayalı ıslah yöntemiyle üretilmiş binlerce çeşidi vardır. Dalları dikenlidir. Gösterişli çiçekleri boyut ve biçim bakımından çeşitlilik gösterir ve renkleri genellikle beyaz, sarı ve kırmızının sayısız tonlarındadır.
ORTANCA
Bolluk ve bereketi temsil eder. Anayurdu Japonya olan ortanca 70-75 cinsiyle Asya ve Amerika'nın yerel bitkisi olup, gösterişli çiçekleri nedeniyle Dünyanın birçok yerinde yaygın olarak yetiştirilir.
SARDUNYA
Sonsuz aşkı temsil eder. Anavatanı Güney Afrika'dır. Avrupa'da 1700 yıllarında tanınmıştır. Otsu veya yarı otsu formunda çalı olarak yetişen çok yıllık bir bitki türüdür. Çiçekleri çok renkli olup alacalı ya da düz renkte olup, çiçeklerin taç yapısı yalınkat veya katmerli olabilir.
PETUNYA
Umudu temsil eder. Petunya çiçeğinin en önemli özelliği çok çeşitli renklerde bulunmasıdır. Yaz aylarında bahçe ve dış mekan süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Petunya yaz aylarında ve olan kış soğukluğuna dayanıksız bir bitkidir. Petunya çiçeğinin birçok renk seçeneği olmasının yanında kokusu bulunmayan bir çiçektir.