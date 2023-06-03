Haziran çicekleri nedir? Haziran çicekleri ne ifade eder?

SARDUNYA

Sonsuz aşkı temsil eder. Anavatanı Güney Afrika'dır. Avrupa'da 1700 yıllarında tanınmıştır. Otsu veya yarı otsu formunda çalı olarak yetişen çok yıllık bir bitki türüdür. Çiçekleri çok renkli olup alacalı ya da düz renkte olup, çiçeklerin taç yapısı yalınkat veya katmerli olabilir.