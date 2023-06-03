Haziran doğum taşı nedir?
Yeryüzünde bulunan değerli taşların çoğu organiktir. Antik çağlardan beri insanlar süs eşyası olarak gerekse ticari amaçlı kullanmışlardır. Değerli taşlar neden bu kadar çok insanların dikkatini çekti düşündünüz mü? Sizin için Haziran doğum taşlarını araştırdık.
İNCİ: HAZİRAN DOĞUM TAŞI
Yeryüzünde bulunan çoğu değerli taşın aksine, inciler organiktir. Basitçe, belirli istiridye ve istiridye türlerinin kabuklarının içinde büyürler. Bazı inciler denizde veya nehirler gibi tatlı sularda yumuşakçalarda doğal olarak oluşur.
Bununla birlikte, günümüzde pek çok inci yetiştirilmektedir: gelişen bir inci endüstrisini sürdüren istiridye çiftliklerinde yetiştirilmektedir. İnciler çoğunlukla yumuşakçaların kabuklarını da oluşturan nispeten yumuşak bir karbonat minerali (CaCO3) olan aragonitten yapılır.
Çok küçük bir kaya parçası, bir kum tanesi veya bir parazit yumuşakçanın kabuğuna girdiğinde inci oluşur. Ve yabancı maddeyi katman katman kabuk malzemesiyle kaplayarak yanıt veren istiridye veya istiridyeyi tahriş eder. Daha sonra kabuğun içinde oluşan incilerin şekli genellikle düzensizdir ve ticari değeri çok azdır. Bununla birlikte, yumuşakçaların dokusunda oluşanlar küresel veya armut biçimlidir ve mücevherat için çok aranır.
İNCİLER FARKLI RENKLERDEN MEYDANA GELİR
İnciler, onları en değerli taşlardan biri yapan benzersiz bir hassas yarı saydamlığa ve parlaklığa sahiptir. İncinin rengi, onu üreten yumuşakça türüne ve bulunduğu ortama bağlıdır. Genel olarak beyaz, belki de en çok bilinen ve en yaygın inci rengidir. Bununla birlikte, inciler ayrıca siyah, krem, gri, mavi, sarı, lavanta, yeşil ve leylak gibi hassas tonlarda da gelir.