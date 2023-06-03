Haziran doğum taşı nedir?

İNCİLER FARKLI RENKLERDEN MEYDANA GELİR

İnciler, onları en değerli taşlardan biri yapan benzersiz bir hassas yarı saydamlığa ve parlaklığa sahiptir. İncinin rengi, onu üreten yumuşakça türüne ve bulunduğu ortama bağlıdır. Genel olarak beyaz, belki de en çok bilinen ve en yaygın inci rengidir. Bununla birlikte, inciler ayrıca siyah, krem, gri, mavi, sarı, lavanta, yeşil ve leylak gibi hassas tonlarda da gelir.