Hevsel Bahçeleri'nde üreme sezonu başladı: kuş sesleri yankılanıyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçeleri'nde, yaz göçü ile kuş türü sayısı 200'ü aştı. Farklı kuş türlerinin şu an Hevsel'de üreme faaliyeti içerisinde olduğunu belirten Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Üreme sezonu başladı.
UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Hevsel Bahçeleri, ilkbaharla birlikte çeşitli renklere büründü. Sebze ve meyvenin yanı sıra kavak yetiştiriciliğinin de yapıldığı Hevsel'de, yaz göçü ile kuş türü sayısı 200'ü aştı. Farklı kuş türlerinin şu an Hevsel'de üreme faaliyeti içerisinde olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, şu sözleri söyledi:
- Hevsel'de bahar demek; yeni bir başlangıç demektir. Üreme sezonu başladı. Buraya yaz göçmeni kuşlarımız gelmeye başladı. Çok sayıda ötleğeni görüyoruz, bülbül görüyoruz. Bunlar, üremeye geldi. Şu an Hevsel'de çok fazla çeşidin ötüşlerini bir arada duyma şansınız var. Bu, Hevsel'in ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Onların faaliyeti buradaki biyolojik ilişki ağını da bize gösteriyor. Böcekler ve kelebekler çok üredi ve büyük bir zenginlik var.
TABİAT UYANDI, ÜREMEYE BAŞLADILAR
Hevsel Bahçeleri'nin, Diyarbakır'ın akciğeri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kılıç, "Diyarbakır'daki kirli havanın ortadan kalkmasına, oksijen verilmesine çok büyük katkısı vardır.
Tabii ekonomik önemi de var. Burada pek çok sebze ve meyve yetiştirilir. O yönü ile de değerli. Tabiattaki bu uyanış, her tarafa sirayet ediyor. Tabii ki bitkisel üretim çok fazla.