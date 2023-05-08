Hevsel Bahçeleri'nde üreme sezonu başladı: kuş sesleri yankılanıyor

- Hevsel'de bahar demek; yeni bir başlangıç demektir. Üreme sezonu başladı. Buraya yaz göçmeni kuşlarımız gelmeye başladı. Çok sayıda ötleğeni görüyoruz, bülbül görüyoruz. Bunlar, üremeye geldi. Şu an Hevsel'de çok fazla çeşidin ötüşlerini bir arada duyma şansınız var. Bu, Hevsel'in ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Onların faaliyeti buradaki biyolojik ilişki ağını da bize gösteriyor. Böcekler ve kelebekler çok üredi ve büyük bir zenginlik var.