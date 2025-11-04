Hollywood'dan bir yıldız daha kaydı: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti! Diane Ladd kimdir? İşte hayatı

“Rambling Rose” filmindeki rolüyle, kızı Laura Dern ile aynı yıl Oscar’a aday gösterilmesi, onun bir ilke imza atmasını sağladı. Bu durum, sinema tarihinde anne ve kızın aynı anda, aynı filmle adaylık kazandığı ilk ve tek örnek olarak kayıtlara geçti.