Hollywood'dan bir yıldız daha kaydı: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti! Diane Ladd kimdir? İşte hayatı

Hollywood'un en saygı duyulan isimlerinden, 89 yaşındaki Diane Ladd'in vefat haberini kızı, ünlü aktris Laura Dern duyurdu; Ladd, kızıyla birlikte 1991 yılında Oscar tarihinde eşi benzeri olmayan bir ilke imza atmıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Oscar adayı Amerikalı usta oyuncu Diane Ladd, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi, Ladd'in kendisi gibi ünlü bir aktris olan kızı Laura Dern kamuoyuna duyurdu. 

Altmış yılı aşan parlak bir kariyere sahip olan Ladd, sinema ve televizyonun en saygı duyulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Kariyeri boyunca üç kez Oscar’a aday gösterilen efsane oyuncu, "Alice Doesn’t Live Here Anymore", "Wild at Heart" ve "Rambling Rose" filmlerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınıyordu.

Ladd'in sinema tarihindeki en özel anı ise 1991 yılındaydı.

“Rambling Rose” filmindeki rolüyle, kızı Laura Dern ile aynı yıl Oscar’a aday gösterilmesi, onun bir ilke imza atmasını sağladı. Bu durum, sinema tarihinde anne ve kızın aynı anda, aynı filmle adaylık kazandığı ilk ve tek örnek olarak kayıtlara geçti.

Mississippi doğumlu olan oyuncu, sanat hayatına tiyatroda başladıktan sonra Hollywood’a adım atmıştı.

Kariyeri boyunca Martin Scorsese, David Lynch ve Alexander Payne gibi efsanevi yönetmenlerle çalışan Ladd, yalnızca canlandırdığı güçlü karakterlerle değil, aynı zamanda doğal oyunculuğu ve sahici duygusallığıyla da tanınıyordu.

Diane Ladd, 20. yüzyıl Amerikan sinemasının en önemli kadın karakter oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Oyunculuğa adanmış bir hayat süren Ladd, hem sahnede hem de kameralar önünde kadın hikâyelerini onurla temsil etti.

Kızı Laura Dern, annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda ona “O, bana hem hayatı hem sanatı öğretti” sözleriyle veda etti.

