Hoşlanıp Hoşlanmadığını Nasıl Anlarım? Yakınınızdaki Kişinin Size İlgi Duyduğunu Nasıl Anlarsınız?

4. Elleri Terlidir

Bunun sadece birisinin sıcak ya da terli olduğu anlamına geldiğini varsayabiliriz, ancak aslında sinirlerin işareti olabilir. Gergin olmak, sizinle ilgilenebileceklerinin ve hiçbir şeyi berbat etmek istemeyeceklerinin bir işaretidir, bu da onların sizi umursadığının iyi bir işaretidir!