Hoşlanıp Hoşlanmadığını Nasıl Anlarım? Yakınınızdaki Kişinin Size İlgi Duyduğunu Nasıl Anlarsınız?
Yeni ilişkilere başladığımızda, birinin bizi gerçekten sevip sevmediğini merak ederek hepimiz kendimizi güvensiz veya belirsiz hissedebiliriz. Hiçbirimiz zihin okuyucu değiliz ama bedenlerimiz ve psikolojimiz bunu söyleyebilir. Yakınınızdaki kişinin size ilgi duyduğunu gösteren davranışlar...
1. Oturuş Şekli
Ayakları size doğru bakıyorsa bu ilgilendiklerini gösterebilir. Uzmanlar, "Açık beden dili, birinin size meraklı ve dikkatli olduğunun bir göstergesidir" diyor. Diğer işaretler arasında rahat omuzlar ve çapraz olmayan kollarla kendinize doğru eğilmek yer alabilir.
2. Ellerinin Duruş Şekli
Birisi yanınızda rahat olduğunda genellikle ellerini görebilirsiniz. Bu, partnerinizin kendinizi güvende ve sizinle bağlantı halinde hissettiğinin harika bir göstergesi olabilir.
3. Kafasını Eğimi
Hoşlandığınız kişi sizi dinlerken başını yana yatırıyorsa bu harika bir işaret olabilir. Başın eğilmesi meraklı olduklarını ve konuya hazır olduklarını gösterebilir.
4. Elleri Terlidir
Bunun sadece birisinin sıcak ya da terli olduğu anlamına geldiğini varsayabiliriz, ancak aslında sinirlerin işareti olabilir. Gergin olmak, sizinle ilgilenebileceklerinin ve hiçbir şeyi berbat etmek istemeyeceklerinin bir işaretidir, bu da onların sizi umursadığının iyi bir işaretidir!