House of the Dragon 2. sezon tarihi belli oldu: HBO açıkladı

HBO, geçtiğimiz sene Game of Thrones'un 300 yıl öncesini konu alan 'House of the Dragon' dizisinin ilk sezonu seyirci karşısına çıkarmıştı. HBO'nun açıklamasına göre, House of the Dragon 2. sezon tanıtım tarihi Haziran 2024 olarak belirlendi.