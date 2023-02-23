House of the Dragon 2. sezon tarihi belli oldu: HBO açıkladı
HBO, Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçen ve Targeryan Hanedanı'nı konu alan dizisi House of Dragon'un 2. sezon tarihini duyurdu.
HBO, Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçen ve Targeryan Hanedanı'nı konu alan dizisi House of Dragon'un 2. sezon tarihini duyurdu.
HBO, geçtiğimiz sene Game of Thrones'un 300 yıl öncesini konu alan 'House of the Dragon' dizisinin ilk sezonu seyirci karşısına çıkarmıştı. HBO'nun açıklamasına göre, House of the Dragon 2. sezon tanıtım tarihi Haziran 2024 olarak belirlendi.