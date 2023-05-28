İlber Ortaylı’dan hayata dair 20 tavsiye

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarafından yazılan, Kronik Kitap Yayınevinin bastığı "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" isimli kitabı, okuyucular tarafından oldukça ilgi gördü. Ortaylı kitapta “Hayatımız temel olarak dörde ayrılır” diyor ve şöyle devam ediyor: “12-15 yaş arası, 25-40 arası, 40-55 arası ve 55 sonrası. İyi bir yaşam için her bir dönemde tamamlamamız gereken bazı işler, edinmemiz gereken bazı alışkanlıklar vardır. Bunlar verimli ve güzel bir ömür sürmenin anahtarlarıdır.”

İşte kitaptan derlediğimiz 20 tavsiye ve tespiti sizlerle: