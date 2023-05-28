İlber Ortaylı’dan hayata dair 20 tavsiye
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 2018 yılında çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler isimli kitabında, hayata dair bir çok tavsiyede bulundu. İşte Ortaylı'nın hayata dair 20 tavsiyesi.
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarafından yazılan, Kronik Kitap Yayınevinin bastığı "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" isimli kitabı, okuyucular tarafından oldukça ilgi gördü. Ortaylı kitapta “Hayatımız temel olarak dörde ayrılır” diyor ve şöyle devam ediyor: “12-15 yaş arası, 25-40 arası, 40-55 arası ve 55 sonrası. İyi bir yaşam için her bir dönemde tamamlamamız gereken bazı işler, edinmemiz gereken bazı alışkanlıklar vardır. Bunlar verimli ve güzel bir ömür sürmenin anahtarlarıdır.”
İşte kitaptan derlediğimiz 20 tavsiye ve tespiti sizlerle:
“Bugünkü aklım olsa hem Doğu’yu hem Batı’yı öğreten bir üniversitede okur, sonra da İtalya ve İran’da uzunca araştırmalar yapardım.”
"Becerilerinize gerçekten uyan mesleği seçiniz. Kendi kapasitenizin altında çalışmayın, kendinize bol ya da dar gelen bir gömleği giymekten kaçının.”
“Esas olan 25’ine kadar öğrendiklerinizdir. O yaşa kadar okuduğunuz kitaplar, seyrettiğiniz filmler, gördükleriniz hayatınız boyunca sizinle kalır. Belli yaşlardan sonra öğrendiklerinizi aynı hızla unutuyorsunuz.”